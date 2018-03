Hermana de 'El Chapo' no podrá entrar a EEUU

El gobierno norteamericano anuló la visa de la hermana de 'El Chapo'

"Anularle la visa es desacertado", afirmó el defensor durante una entrevista telefónica" "Cuando el gobierno rechazó la posibilidad de que su esposa le visitara indicó que su hermana podía hacerlo y después, cuando la hermana lo hace, anulan su visa. No tiene sentido", agregó.

Lo anteriorEllas lo vieron en agosto en el centro penitenciario de máxima seguridad en el que se encuentra en Manhattan. Balarezo aseguró en documentos que se encuentran en el sistema electrónico de la corte que la hermana de Guzmán ya no puede entrar al territorio estadunidense.Portavoces del Departamento de Estado dijeron que no comentarán sobre el asunto de la visa porque es confidencial. El letrado añadió que está intentando que se reactive la visa de la hermana y que si no lo logra pedirá a la corte que reconsidere su política de no permitir visitas de parientes. La defensa de "El Chapo" argumenta que está siendo mantenido bajo condiciones inhumanas y excesivamente restrictivas. El gobierno estadunidense respondió que esas condiciones tan estrictas son apropiadas para alguien que se fugó dos veces de la cárcel en México, incluida una a través de un túnel que fue excavado hasta la ducha de su celda. "El Chapo" fue enviado de México a Nueva York en enero para enfrentar cargos por encabezar una organización narcotraficante internacional que lavaba miles de millones de dólares y que dirigía una campaña implacable de homicidios y secuestros.