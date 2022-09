Hay voluntad de liberar presos inocentes o sin acceso a una defensa: AMLO

Buscan beneficiar a presos inocentes o presos que no han sido sentenciados.

En este jueves patrio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para el Ejecutivo Federal existe la inquebrantable voluntad de liberar a presos inocentes o que por tramitología no han recibido sentencia por delitos menores.

“Se tienen que enfrentar muchos obstáculos, muchos trámites pero se está avanzando, pero existe la voluntad de liberar a todos quienes no deben de estar en las cárceles, existe la inquebrantable voluntad del Ejecutivo”, aseveró en La Mañanera donde estuvo La Verdad.

Antes de la presentación del informe Cero Impunidad, el primer mandatario indicó que en las cárceles del país están recluidos personas que por no contar con recursos económicos o no tuvieron el acompañamiento de abogados de oficio no lograron su libertad.

Buscarían liberar presos enfermos

Buscan beneficiar a presos inocentes o presos que no han sido sentenciados.

Además, señaló que se están analizando aquellos casos de presos que están enfermos o de edad avanzada.

“Hoy 15 de septiembre vamos a dar a conocer lo que se ha hecho para liberar a presos inocentes o presos que no han sido sentenciados o que no han tenido defensa por su situación de pobreza, presos indígenas, por delitos realmente menores que se les abandonó o sus familiares no han tenido la posibilidad de hacer los trámites o no tienen apoyo de abogados de las defensorías de oficios, o enfermos o ancianos, entonces vamos a informar”.

Te puede interesar: Rosario Robles recupera su libertad luego de pasar 3 años en la cárcel

Dejó en claro que pese a que el Poder Ejecutivo y el Judicial están trabajando de manera coordinada en estos casos, son poderes autónomos e independientes. De ahí que estuviera presente en el salón Tesorería secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Hemos trabajado de manera conjunta, aun cuando son dos poderes autónomos e independientes, con el Poder Judicial, por eso está el maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, que es el secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura, quien nos está ayudando”, apuntó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado