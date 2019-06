Hay que veces que no se puede decir sí a todo, asegura AMLO respecto al paro de taxistas

Tras el paro que realizaron los taxistas par exigir la eliminación del servicio particular que se ofrece por medio de plataformas digitales, para lo cual bloquearon diversas avenidas de la Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respaldó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheuianbaum.

Por lo anterior, AMLO aseguró que no se puede decir sí a todo y que serán los ciudadanos quienes califiquen sí los choferes de transporte concesionada tiene la razón.

“Hay veces que no se puede decir sí a todo, hay veces que no es posible decir sí; antes era célebre una frase: ‘conflicto que se resuelve con dinero, no es poblema’. Ya eso ya no es decir: oh me das esto o hago un paro”, declaró el tabasqueño.

�� Continúan en la #CDMX, el paro y las manifestaciones de taxistas para pedir la regulación de aplicaciones de transporte.



��: Eduardo Quevedo (@walloBIT) pic.twitter.com/YXyc4pto5d — IMER Noticias (@IMER_Noticias) 3 de junio de 2019

Asimismo, el mandatario señaló, “Si es injusto lo que se solicita, pues yo soy de la idea: haz el paro y que los ciudadanos califiquen si es justo el planteamiento”, aseguró López Obrador.

Respecto al bloqueo de avenidas y plantón que hicieron los taxistas, AMLO rechazó que la autoridad capitalina esté rebasada en el conflicto con los taxistas.

Taxistas harán paro y cierre de calles en la CDMX este lunes 3 de junio https://t.co/BVogH2V6IC pic.twitter.com/EDEWJGSfjE — Pamela Quintana (@Pame_Kuinn) 1 de junio de 2019

“Decirle también a los trabajadores del volante, a taxistas, que van a ser siempre escuchados, atendidos por los gobiernos a los que les corresponde resolver estas demandas que le tengas confianzas a la jefa de gobierno”, declaró el mandatario desde Palacio Nacional.