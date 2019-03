Hay 26 mil cadáveres sin identificar en instalaciones forenses

Tras revelar que hay 26 mil cuerpos en distintas instalaciones forenses que se encuentran en calidad de desconocidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a autoridades y familiares a realizar su identificación cuanto antes, en el marco de la ceremonia de Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, en Palacio Nacional.

“Es muy triste, muy doloroso este asunto de los desaparecidos y del sufrimiento de los familiares. Es la herencia más triste, dolorosa, que recibimos al llegar a este nuevo gobierno. Se recibió la herencia de la corrupción, de la impunidad, pero esto es todavía más grave, más doloroso” dijo Amlo presidente.

Todas las instancias del gobierno están comprometidas en la búsqueda de desaparecidos

Acompañado de gobernadores y funcionarios federales, Amlo presidente urgió a fijar una fecha para la presentación de un programa con la participación, de familiares, de gobernadores, de las distintas organizaciones de defensa de derechos humanos, “pedir la cooperación a organismos internacionales especializados y elaborar un programa específico con este propósito, que nunca más situaciones tan lamentables como el tener a los cuerpos en tráileres, en camiones, recorriendo las calles, es dantesco e inhumano”, recalcó.

Lo del presupuesto que se requiera les puedo decir: Ya está autorizado. Porque se trata de asumir el compromiso de la búsqueda de desaparecidos y lo estamos haciendo con absoluta consciencia y responsabilidad.

“Vamos a dedicar todo lo que se necesite, el Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos. No sólo es asunto de una Comisión, que ya se integró, que estoy seguro lo van a hacer muy bien, sino es una responsabilidad de Estado, es decir, todas las instituciones, todo el gobierno. Ese es el compromiso, que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera”, dijo.

RECONOCE VIOLENCIA

López Obrador, refirió que la presidenta del Consejo para la Búsqueda de Desaparecidos dijo que sigue la violencia, “y es cierto, todos los días tenemos reportes, desde las seis de la mañana que recibimos personalmente el parte de lo que sucede en el país, estamos constatando que continua la violencia en el país, se ha disminuido muy poco en homicidios, en robo de vehículos”, admitió.

No hemos podido todavía lograr que haya una disminución significativa en la incidencia delictiva, pero como estamos trabajando todos los días de manera coordinada, como estamos atendiendo lo fundamental, que es el impulsar el desarrollo, que haya bienestar y que se atienda a los jóvenes.

Miles depersonas buscan a sus familiares desaparecidos

Agregó que cuando va a las giras, “encuentro familiares, sobre todo, madres, me jalan, me sacuden, me gritan, lloran, aguanto todo porque sé lo que están sufriendo sin sus hijos, sin sus seres queridos”, mencionó.