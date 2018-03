Hasta mil edificios podrían ser demolidos en CDMX Agencias / La Verdad Noticias. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que entre 800 y mil edificios tendrán que ser demolidos tras el impacto del sismo del pasado 19 de septiembre.

"La cifra que habíamos conservado (es) entre 800 y mil de los rojos", sostuvo.

“Seguimos con los porcentajes de mayor número de verdes, de estos amarillos que también conservan prácticamente su porcentaje. Solamente que estamos haciendo un análisis conservador para no dejarlos necesariamente en amarillos, lo que la gente quiere es que se revise con mayor profundidad. A eso obedece”.

"Ahí la gente no está entregando ningún tipo de recursos".

El mandatario capitalino explicó que con la depuración del padrón de los edificios dañados a 94% de la captura, se tiene un registro de 8 mil 405 inmuebles con daños, aunque todavía no hay números definitivos. De esa cifra, estableció, 4 mil 766 están catalogados en verde (daños menores); mil 446 que están en amarillo (daño intermedio) y el rojo está dividido, "prácticamente serían verdes en un número de más de mil 193, pero queremos rehacer el dictamen, son inmuebles que necesitamos ver con mayor detalle".Indicó que en la unidad multifamiliar de Tlalpan continúan los trabajos en los tres edificios verdes y ayer se comenzó el apuntalamiento del edificio 3-B, uno de los más dañados, donde se laborará de manera permanente. En el lugar se trabaja con especialistas de ingeniería estructural, pero ya no se pierde el ritmo que se tiene. Estamos trabajando con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con cuadrillas, con lo que ellos están aportando para tareas específicas.Expuso que en el trabajo de reconstrucción de las familias se han atendido 31 menores que perdieron a su mamá o su papá a causa del movimiento telúrico del 19 de septiembre. Por otra parte, destacó que la Secretaría de Educación Pública anunció que ya están en operación 5 mil 100 escuelas y que dicha cifra aumentará su número de una manera mucho más veloz, porque se ha implementado una estrategia conjunta de apoyo con la SEP para ampliar el número de dictaminadores. El mandatario capitalino destacó que no llega más que a un dígito el número de escuelas que van a necesitar una intervención mucho mayor, prácticamente por destrucción, en la Ciudad de México. Por otra parte, anunció que del 12 al 22 de este mes se realizará la Feria Internacional del Libro, en la cual estarán presentes connotados autores nacionales e internacionales, como un mensaje de solidaridad con la capital mexicana. El tema en esta edición de la Feria Internacional del Libro será #cultura solidaridad y el país invitado será Chile, que tiene una gran experiencia en este tipo de acontecimientos sísmicos.