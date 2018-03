Han atendido a más de mil 800 heridos en la CDMX

Alrededor de mil 800 personas heridas durante el sismo han sido atendidas en los hospitales de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de mil 800 personas heridas durante el sismo de este martes han sido atendidas en los hospitales de la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de Salud (Ssa) José Narro.

Hemos tenido en esta condición que atender a más personas rescatadas que rescatar cuerpos, ya decía yo, hemos brindado entre todas las instituciones públicas sólo en la Ciudad, no estoy sumando todavía Morelos y las otras entidades afectadas, a más de mil 800 personas.

La mayoría de las personas que fueron atendidas, o que han sido atendidas en estas 24 horas, tenían problemas de heridas, de contusiones lesione no graves, de crisis nerviosas, que fueron resultas prácticamente de inmediato”, dijo el funcionario en entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Televisión.

Tenemos en las entidades federativas, tenemos 14 unidades de atención médica que resultaron afectadas, algunas con daños importantes, algunas otras con daños menores”, explicó.

Algunas de ellas que fueron evacuadas, inicialmente, por razones de seguridad, pero que ya fueron después de la visita de los expertos, peritos, quienes constataron que no hay riesgo para la salud, para la vida de las personas, de los pacientes, sus familiares y tampoco, obvio, de los trabajadores, fueron repuestos estos servicios.

Narro detalló que, en todo el país.Algunos de esos hospitales, agregó, fueron evacuados para permitir que los peritos inspeccionaran las instalaciones y determinaran si habían sufrido daños estructurales o no. Luego de que los expertos dictaminaron que tales nosocomios no padecían daños de gravedad, los pacientes y los trabajadores fueron reinstalados, aunque Narro no especificó cuáles.Narro aseguró que, tras el temblor.