Hallan muerto al periodista Juan Arjón López en Sonora

El cadáver del periodista independiente Juan Arjón López fue encontrado este martes en Sonora, luego de que había sido reportado como desaparecido desde hace una semana, según confirmó la Fiscalía de dicha entidad. Con este, ya son 14 los periodistas muertos en México en lo que va del 2022.

La fiscal Claudia Indira Contreras confirmó la identidad del cuerpo sin vida hallado este día en San Luis Río Colorado, en donde señaló que cuenta con las señas particulares y una credencial perteneciente al ahora occiso, por lo que no hay dudas de que se trata del comunicador.

Como se había informado en La Verdad Noticias, el periodista Juan Arjón López fue reportado como desaparecido el pasado 9 de agosto, luego de que familiares y colegas trataron de comunicarse con él sin éxito. Las autoridades señalaron que trabajarán para esclarecer este probable asesinato.

Investigan asesinato de Juan Arjón López

El cadáver fue hallado este martes

La Fiscalía de Sonora explicó que se desconocen las circunstancias en las que el periodista Juan Arjón López perdió la vida, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación. No se precisó si el cuerpo presentaba heridas de bala o de algún tipo de arma, por lo que no se ha confirmado que se trate de un homicidio.

Se sabe que sus familiares tuvieron conocimiento de que el periodista se encontraba trabajando en la región donde fue hallado su cadáver este día, sin embargo, se desconoce si fue privado de su libertad. Las autoridades señalaron que el caso no fue denunciado formalmente.

De confirmarse que Juan Arjón López fue víctima de un crimen, se convertiría en el periodista número 14 en ser asesinado en México en lo que va del presente año, que se ha vuelto uno de los más mortíferos para la prensa mexicana.

¿Dónde trabajaba Juan Arjón López?

Llevaba una semana desaparecido

Juan Arjón López era periodista del portal informativo A Qué Le Temes. Tenía 62 años y era uno de los comunicadores más experimentados de su medio de comunicación.

