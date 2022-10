Hallan muerto a un fotógrafo reportado como desaparecido en CDMX

Este sábado se reportó la desaparición de un joven fotógrafo en la Ciudad de México, aunque se precisó que fue encontrado muerto, lo que ha provocado consternación en la capital del país y entre los amigos y familiares del ahora occiso. Este incidente está siendo investigado.

El fotógrafo fallecido fue identificado como Óscar Chávez Báez, de 30 años de edad. Las autoridades aún no han dado información precisa sobre este caso, aunque se logró saber que el cadáver presenta signos de violencia, como golpes en distintas partes, por lo que no se descarta un asesinato.

Reportaron desaparición

Había sido reportado como desaparecido

Cabe señalar que los familiares y amigos reportaron la desaparición de este fotógrafo ante la Fiscalía de CDMX, por lo que fue emitida una ficha de búsqueda para dar con el paradero de este hombre. Indicaron que se han logrado recuperar videos de cámaras de seguridad en donde se le ve corriendo.

Señalaron que este fotógrafo desapareció hace una semana, el sábado por la madrugada, aunque se sabe que llegó a su casa. No se sabe si ya hay detenidos por este caso, aunque las autoridades deben estar investigando un posible crimen debido a los signos de violencia que presentó el cadáver.

“Hoy apenas me están avisando que mi hijo apareció y muerto, no se vale porque pudimos haber evitado eso. No me pueden decir porque o cómo murió, no se vale, no son animales las personas. Mi hijo es un ser humano mi hijo no era malo tienen que ser hijos de ellos para que muevan un dedo”, señaló la madre del occiso.

