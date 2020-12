Habrá sanciones a comerciantes del Centro si no acatan restricciones

De no cumplir con las restricciones impuestas por las autoridades debido al semáforo rojo, habrá sanciones advirtió la coordinadora general de la autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, la funcionaria, quien se muestra cuando recorre calles del Centro en la Ciudad de México (CDMX), exhorta a la ciudadanía a no acudir a la zona, ya que por la emergencia sanitaria la mayoría de los negocios se encuentran cerrados.

“Este es un llamado a que nos apoyen cumpliendo con lo que tienen que cumplir, ser corresponsables con la parte que nos toca. Usuarios, no vengan al Centro Histórico, ya no es momento de venir a comprar, está todo cerrado, van a estar paseando y luego no van a saber cómo regresarse”, precisó en su mensaje.

Coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow.

Multarán a comercios que no cierren en CDMX

En relación a los establecimientos, Dunia Ludlow les dijo que no abran “los vamos a tener que cerrar con multas o suspensiones forzosas y comercio, en la vialidad tampoco se pongan porque entonces la Secretaría de Gobierno va a estar confiscando su mercancía. Entre todos si hacemos lo que nos toca vamos a salir adelante el 10 de enero”.

Sobre el tema, la Secretaría de Gobierno, mediante una tarjeta informativa, señaló que con el propósito de disminuir contagios y hospitalizaciones por el coronavirus COVID- 19, a partir de hoy y hasta el 10 de enero de 2021 estarán suspendidas temporalmente todas las actividades económicas no esenciales.

En México ���� llevamos la fiesta por dentro ����; este año, que se quede también en casa ��.



���� Celebra a través de videollamadas y no te arriesgues. La pandemia aún no termina.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/miftQ2AoSe — Gobierno CDMX (@GobCDMX) December 20, 2020

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, las autoridades sólo se permitirán el funcionamiento de establecimientos con actividades esenciales “y que operen cumpliendo con las medidas de prevención: colocación de filtros sanitarios para la toma de temperatura del personal, proveedores y clientes; sana distancia; uso de cubrebocas; aplicación de gel antibacterial; desinfección de superficies y habilitación de sentidos de circulación para la entrada y salida”.

