Luego de que el pasado lunes, se suscitara un desplome de uno de los vagones del metro en la CDMX, por presuntamente negligencia en uno de los tramos, en el que perdieran la vida 25 personas hasta el momento y unas más se encuentren delicadas de salud en hospitales cercanos de la zona del accidente, el conductor de esa línea dio a conocer el momento del desplome.

Rodrigo García Flores, conductor del Metro habló en entrevista sobre lo que se vivió en ese momento, en donde asegura que él junto a varias personas están involucradas en el accidente que cobró más de una decenas de vidas.

Habla en entrevista el conductor de la Línea 12 del metro

Dijo que él no es responsable de lo que sucedió y que en realidad hay momentos que uno no sabe qué es lo que puede suceder en un momento. Mencionó que no puedes decir que es culpable porque las cosas pueden llegar a suceder y tú no te das cuenta cuando suceden las cosas, todo pasa en un minuto, en un segundo, abundó.

Explicó que era su última vuelta y llevaba el tren en dirección a la estación Olivos. Aproximadamente como las 10:20, yo iba llevando la conducción en el tren económico 19, ya iba dirección de Tezonco hacia Olivos, en ese momento sintió que el tren se levantó, al sentir el levantamiento, bloqueo el tren,el tren se sigue deslizando hacia enfrente, hasta que llega el momento en que se detiene.

Rodrigo recuerda que cuando se comunicó al Centro de Control para pedir apoyo le pidieron que tranquilizara a los pasajeros y los desalojara del tren, en ese momento se dio cuenta que el último vagón se había desprendido y desplomado. El conductor del tren, resultó con una contusión en la espalda de la que se recupera en casa y hasta el momento no ha sido llamado a declarar ante la autoridad.

