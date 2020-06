Habitantes de Jalisco enojados por presencia de cadáveres con Covid-19

De acuerdo con medios locales, habitantes del fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque, se muestran inconformes con el gobierno de Jalisco y Tlaquepaque, dirigido por Enrique Alfaro, por permitir que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reciba cuerpos de las víctimas de covid-19.

Temen el contagio del nuevo coronavirus pese a que se trata de cuerpos sin vida a causa de la enfermedad que en México ha cobrado la vida miles de personas; añaden que hay adultos de la tercera edad que tienen mayor riesgo de contraer el nuevo coronavirus.

Aseguran que los cadáveres que están llegando están trayendo a enfermos de covid-19 y que como no fueron recibidos en otros lados, únicamente los están llevando a Tlaquepaque.

Por otro lado, hay habitantes que no les molesta en lo absoluto, ya que piensan que si tienen un buen control de los cuerpos y las personas no tienen nada que temer; añaden que en cualquier lugar, el riesgo del nuevo coronavirus es latente.

“Bueno, yo he escuchado que ya muertos, encerrados en su bolsita no vuelve a abrirla. Entonces ya no hay peligro, yo siento que no lo hay”.