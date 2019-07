Habitantes de Estados Unidos se OPONEN a la pena de MUERTE

Tras darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, reincorporará la pena de muerte a las filas de sus castigos para los presos, tras un receso de 16 años, la ciudadanía se ha manifestado al respecto de la situación.

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, fue la persona que reveló la decisión que tomó recientemente el gobierno estadounidense y por tal motivo, ya han programado a los cinco presos condenados a la pena de muerte.

El presidente Trump, era la persona que constantemente, pedía castigos más severos para los culpable de los crímenes más violentos; de esa manera, la Oficina Federal de Prisiones, adoptó el nuevo protocolo para usar la inyección letal.

Autoridades estatales, llevaron a cabo la ejecución de 25 presos en 2018, pero el regreso de la pena de muerte, se estableció para las autoridades federales.

Ahora, tras aceptar la pena de muerte, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, tiene la mira en otras 62 personas para ser condenados a la pena de muerte por los delitos cometidos; todos ellos, se encuentran en diversas cárceles federales.

Además de ciudadanos que se han mostrado en contra de la pena de muerte por considerar un castigo cruel e inhumano, Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Estados Unidos, emitió una declaración, en la que indica que el uso de la pena de muerte, “está fuera de sintonía”.

A continuación el comunicado:

“La decisión de la administración Trump de reiniciar las ejecuciones federales después de un paréntesis de 16 años es indignante. Es la última indicación del desdén de este gobierno por los derechos humanos.

La pena de muerte es el máximo castigo cruel e inhumano.

Es un sistema defectuoso que no se puede reparar y el gobierno federal no debe proceder con ninguna ejecución.

El uso de la pena de muerte está fuera de sintonía con las tendencias nacionales e internacionales.

21 estados de Estados Unidos y más de la mitad de los países del mundo ya han determinado que la pena de muerte no respeta los derechos humanos y no tiene cabida en sus leyes.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y continuará luchando para poner fin a esta práctica inhumana”.