Gustavo Soto niega ser “El Jaguar” de los supuestos mensajes de Debanhi Escobar

Tras una serie de supuestos mensajes de WhatsApp que habrían sido filtrados, y que se presume fueron enviados entre una de las amigas y la joven fallecida, un hombre llamado Gustavo Soto niega ser “El Jaguar” y asegura lo están difamando.

El sujeto dijo llamarse Gustavo Soto Miranda rechazó ser “el Jaguar” y pidió lo dejaran de estar relacionando con la desaparición y feminicidio de Debanhi Escobar, esto por medio de su cuenta de TikTok.

“Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mi no me apodan ‘el Jaguar’, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral”, Gustavo Soto Miranda.

Amigas de Debanhi y "El Jaguar"

Amigas de Debanhi dicen que no han hablado por miedo a las amenazas.

En otro video que compartió en su cuenta @g.soto1989, Gustavo Soto niega ser “El Jaguar” e inclusive reiteró que ese no es su apodo y que lo están difamando.

Por su parte, las supuestas amigas de Debanh Susana, Saraí e Ivonne, dijeron en una entrevista que la conversación donde se menciona a “el Jaguar” es falsa y que desde el primer momento habían colaborado con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León para contar lo qué sucedió, y que las autoridades se quedaron con sus celulares.

También señalaron que no han hablado antes por miedo de las amenazas que han estado recibiendo pero que “ya fue mucho”.

Saraí dijo: “Ya están diciendo cosas que no son, conversaciones falsas de nosotras, circula una conversación de WhatsApp que es totalmente falsa, ya en ningún momento hubo una conversación con ella”.

“El Jaguar” y Debanhi Escobar

Debanhi habría dicho “No tengo pila, ese tipo me da miedo”, sobre “El Jaguar”.

Luego de que el vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, diera a conocer que encontraron el celular de Debanhi Escobar en el motel Nueva Castilla, se filtraron presuntas conversaciones entre la joven y sus amigas.

En una de ellas Debanhi habría dicho: “No tengo pila, ese tipo me da miedo”, sobre el presunto “Jaguar”.

Como se recordará en La Verdad Noticias, se filtraron supuestos WhatsApp de Debanhi Escobar y sus amigas, esto luego que se confirmara que habían encontrado su cuerpo en una cisterna, tras 13 días de haber sido reportada como desaparecida.

