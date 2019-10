Guardia Nacional recluta elementos para 12 centros regionales de México

La Comandancia de la Guardia Nacional lanzó la convocatoria para que tanto las mujeres como los hombres que deseen formar parte de la institución y servir al país con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto irrestricto a los derechos humanos puedan ingresar a ella.

Y es que la Guardia Nacional ya ha dado inicio con el reclutamiento de nuevos elementos quienes formarán parte de los 12 centros regionales. La corporación ofrece lo siguiente: pago mensual de 19 mil pesos, prestaciones como el pago de aguinaldo, 20 días hábiles de vacaciones pagadas al año, acceso a créditos hipotecarios y bancarios, servicios de alimentación, seguro de vida y fondo de vivienda.

La Guardia Nacional entregará además un seguro de retiro, fondo de trabajo, remuneración económica por cambio de adscripción como también el servicio de mudanza gratuito para toda la República por cambio de adscripción.

Para quienes deseen formar parte de la Guardia Nacional, se informa que la convocatoria se encuentra abierta para todos mexicanos y mexicanas de nacimiento y los requisitos son: ser solteros y no vivir en concubinato, tener una edad entre 18 y 30 años, contar con una estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y de 1.63 metros para varones, con una masa corporal de entre 18.5 y 27.9.

Otro de los requisitos que se deben llenar es que no deben haber formado parte de las Fuerzas Armadas o corporaciones policiacas, también deberán presentar una carta de antecedentes no penales y su cuerpo no debe tener perforaciones, esta norma no aplica a las mujeres ya que solo pueden tenerlos en los lóbulos de las orejas.

Quienes se encuentren interesados se deben presentar en los 12 centros de reclutamiento de todo el país o bien solicitar información en el número telefónico 57018411, extensión 1050, o consultar la página de internet https://www.gob.mx/guardianacional.