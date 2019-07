Guardia Nacional está en 132 regiones, solo falta llegar a 18: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio un informó a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa “mañanera” en cuanto al despliegue de la Guardia Nacional (GN) la cual dijo, avanza sin contratiempos y que sus elementos ya están en 132 de las 150 regiones creadas de manera inicial.

El mandatario federal, explicó que “están llegando ya casi todos a su destino, falta que lleguen los que van a Baja California” y regiones del norte del país, pero “de 150 regiones, ya solo faltan 18 por cubrir, van en caravana hacia el norte”.

El primer despliegue de la Guardia Nacional está casi al 100 por ciento.

Algo en lo que AMLO fue sincero es sobre que algunos integrantes de la Guardia Nacional decidieron salirse durante las protestas de la Policía Federal.

Sin embargo, el Presidente de México, aclaró que estas acciones no serán toleradas ya que son actos de indisciplina por lo que ya no van a regresar a formar parte de la Guardia Nacional.

Otras de las razones por las que AMLO dijo que quienes solicitaron su baja no volverán, es debido a que existen más solicitudes de ingreso, pero aclaró que los quienes renunciaron a la Guardia Nacional volverán a la Policía Federal. “Los que no quieran voluntariamente ingresar a la Guardia Nacional no van a ser despedidos”, expresó.

Recordemos que el pasado domingo, en el Campo Marte, Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio al despliegue de la Guardia Nacional en 150 regiones del país, la cual se espera que en los próximos meses aumentará el número a 266 regiones.