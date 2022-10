Guardia Nacional: CNDH interviene tras asesinato de joven de 16 años embarazada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), donde acusa a elementos de la Guardia Nacional (GN) de ocasionar la muerte de una joven de 16 años embarazada en Jalisco.

De acuerdo con el organismo, tres agentes persiguieron a una pareja en la carretera libre de Zapotlanejo-Guadalajara y, posteriormente accionaron sus armas, lo que causó el fallecimiento de una menor de edad con dos meses de gestación.

En ese sentido, la CNDH asegura que se violaron protocolos como la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y el Manual del Uso de la Fuerza, por lo que emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSyPC.

CNDH emite recomendaciones a Guardia Nacional tras asesinato de joven

Los elementos fueron señalados por el asesinato de la joven,

El organismo nacional concluyó que se tiene evidencia suficiente para acreditar que los integrantes de la GN no se ajustaron a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza ni tampoco a lo establecido en los estándares internacionales.

Asimismo, consideró que el uso de la fuerza aplicado por los elementos policiacos no fue gradual, no se intentó reducir al mínimo los daños, y no se advirtió que hayan intentado realizar maniobras menos letales, ni pudieron acreditar el uso de las armas.

Tras confirmarse la muerte de la joven de 16 años embarazada en Jalisco, el organismo recomendó que los agredidos y sus familias pasen a formar parte del Registro Nacional de Víctimas, conforme al protocolo establecido, "para que se proceda de manera inmediata a la reparación del daño ocasionado, que deberá incluir una compensación justa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos".

¿Qué es lo que hacen en la Guardia Nacional?

Elementos de la GN.

El principal objetivo de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, este año se aprobó minuta que reforma la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, que le otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, en medio de la reforma que causó polémica, la CNDH asegura que se encontraron pruebas suficientes de que elementos de la Guardia Nacional asesinaron a una joven de 16 años embarazada.

