Grupos provida obtaculizan el derecho de las mujeres para abortar

Son las seis de la mañana, aún está oscuro, algunas mujeres se encuentran formadas a las afueras del Centro de Salud T-III México-España, una de las clínicas oficiales de la Secretaría de Salud donde pueden pasar por su ficha para tener acceso de forma gratuita y legal a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Dos personas que a primera vista parecen personal médico de la clínica comienzan a repartir información sobre las formas en que se puede interrumpir el embarazo, se muestran amables y traen consigo folletos. Si deseas más información, te invitan a pasar a una camioneta estacionada justo en la entrada de la clínica. De las 15 mujeres formadas, logran atraer al menos a 5.

Los camionetas están rotuladas con el logo“DeSíde” -una combinación de las palabras“decidir” y “sí-, una mujer con una prueba de embarazo acompaña el nombre. También contienen un enlace a su página web y números telefónicos de contacto.

Por dentro, las camionetas contienen lo que parece ser un consultorio médico ambulatorio: un fregadero, aunque no se distinguen conductos de agua, cerca de las ventanas se observan conectores de luz, detrás del asiento del conductor está una televisión donde explican que te pueden hacer ultrasonidos de forma gratuita, sobre el escritorio, unas carpetas que parecen historiales médicos y una cama articulada para que las personas se sienten.

Durante todo este proceso, parece una cita médica, una valoración previa antes de ingresar a cualquier procedimiento en la clínica.

-”¿Por qué procedimiento de interrupción vas a optar? Te explico cuáles son las que existen. o ¿Sabes cuántos meses tienen? Aquí tenemos equipo para ultrasonidos gratis.

Tres personas son las encargadas del consultorio ambulatorio, una mujer de aproximadamente 40 años que te da información en los interiores, otra mujer adulta a las afueras dando folletos y observando quien llega y un hombre también mayor que parece ser el chofer, también apoya y brinda información en la entrada.

Sin embargo, el personal que te atiende no tiene ningún distintivo de parecer promotoras de salud o médicos, pues no cuentan con batas, guantes, algún gafete u objeto de barreras para realizar los ultrasonidos.

Si preguntas por sus acreditaciones, te dicen que pertenecen a una clínica donde ayudan a las mujeres -aunque no menciona la procedencia- . Sin embargo, los médicos de la clínica México- España los saludan, les dicen “Buenos días”.

El señor que vende café, la señora que vende dulces y el barrendero también los conocen, todo parece apuntar que son personal médico de la clínica y que su presencia en el lugar es regular.

Las páginas web de los rótulos no contienen dirección precisa, mucho menos direcciones fijas. Foto: Odarys Guzmán

Está práctica ocurre en otras clínicas que ofertan el ILE, así lo cuentan acompañantes de mujeres que trabajan en ofertar el ILE desde colectivas y organizaciones civiles.

“He visto estas camionetas en clínicas como la Beatríz Velasco y en la clínica Marta Lamas, en esta última hay mucho más, esta esta cerca del metro Cuitlahuac y generalmente son de grupos provida, pero sabemos que en todas las clínicas hay al menos una camioneta fuera de cada clínica” platica Anadshieli Celaya, acompañante de mujeres que desean abortar como aparte del servicio que oferta el Grupo de Estudios sobre Derechos Géneros y Diversidades A.C.

“ Lo que hacen es que te meten a las camionetas y te dan información para interrumpir el embarazo, y supuestamente te pueden hacer un ultrasonido y lo que te muestran son embarazos de aproximadamente seis meses en adelante, donde dicen que ya se escuchan latidos o te dicen -mira cómo está formada la cabeza-, cuando pueden ser embarazos de tres semanas” platica para La verdad noticias.

La Fundación Hijos por elección no por azar (MSI), dedicada a brindar acompañamiento para interrumpir el embarazo de forma legal y segura, comenta que conocen la existencia de estas camionetas pertenecientes al Centro de Ayuda para la Mujer (CAM), una organización provida cuyo objetivo principal es prevenir los abortos.

La organización católica opera de manera presencial y de forma virtual, así se puede ver por medio de sus redes sociales y sus sitio web, ofreciendo números telefónicos y acompañamiento online para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.

Los sitios web y sus páginas en redes sociales como Facebook, no cuentan con ninguna dirección física y tampoco con nombres del personal encargado de las presuntas clínicas.

Camionetas sin “Avisos de funcionamiento”

Christian, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, es otra persona que acompaña a mujeres que desean interrumpir su embarazo y comenta que está práctica es frecuente desde que él comenzó a dar acompañamientos hace 7 años atrás.

“ He visto camionetas, su modus operandi es decir que su labor es previo al ILE, entonces ellos llegan mucho más temprano, es decir, las clínicas abren a las 7 y ellos llegan desde las 6 o 6:30, montan todo y comienzan a hablar con las chicas mientras están formadas y las empiezan abordar y a pasarlas a las unidades para convencerlas de no abortar”, añade.

“Dependiendo las clínicas te pueden persuadir hombres o mujeres. Antes eran muy agresivos, ahora siento que son más amables, aunque dentro de la unidad siempre intentan hacer que las personas cambien de opinión. A una pareja que acompañé los mantuvieron en una camioneta por 20 minutos y no los querían dejar salir”comenta Christian sobre un caso que acompañó.

Stand en Duque Estrada hace 7 años atrás. Foto de contesía: Christian Rodríguez

En noviembre del presente año, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA), se dio a la tarea de verificar estas unidades móviles, a raíz de quejas presentadas por usuarias.

Los resultados de la verificación fueron que estas unidades móviles no contaban con el “Aviso de Funcionamiento” ni de “Responsable Sanitario” que correspondiera a la unidad.

Además, se documentó que el personal de las unidades no utilizaba batas, cubrebocas, guantes o insumos de barrera de protección para la realización de ultrasonidos.

También se les preguntó sobre su capacitación, con la cual no contaban pues las personas que supuestamente realizan los ultrasonidos carecen de alguna acreditación y autorización como personal de salud.

Lo más preocupante, según las autoridades sanitarias, es que cuentan con documentación exclusiva de la Secretaría de Salud que consiste en “Consentimiento Informado para realización Legrado Uterino, AMEU y otras técnicas invasivas de Interrupción Legal del Embarazo”, sin embargo no cuentan con expedientes clínicos y mucho menos agua corriente.

Camionetas provida ¿Una práctica ilegal?

Las y los acompañantes que conocen el accionar de estos grupos provida mencionan que hasta el momento no se han podido reportar sus acciones como algo ilegal.

Anadshieli menciona que la ley protege a estos grupos, “ellos se respaldan en el artículo cuarto -toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos-, así que cuando se les cuestiona ellos dicen que solo están platicando con la gente, qué solo están brindando información”.

El Director General de SEDESA, doctor Ángel González Domínguez anunció que las unidades reportadas por los usuarios y que se les encontraron anomalías, fueron suspendidas de sus actividades, aunque no se han reportado multas o algún otro tipo de sanciones.

Christian por su parte menciona que personal de seguridad de las clínicas decían que las camionetas no podían permanecer estacionadas pero que las patrullas no se las llevaban “Yo cuando hacía actividades en las calles para promocionar el ILE desde católicas, teníamos que sacar permisos para ocupar el espacio público y ellos se pone así como si nada, en un espacio donde se supone no dejan estacionar porque entran y salen ambulancias”.

Los acompañantes mencionan que la única medida que se puede tomar es llamar a una patrulla si te detienen en contra de tu voluntad dentro de una de las camionetas, por otros motivos es imposible denunciarlos.

En la capital citadina, desde que en el 2007 fue despenalizado el aborto se han realizado 254 mil 878 procedimientos de ILE en la Ciudad de México, de los cuales tan sólo este año, suman ya 10 mil 682 con cero muertes.

El servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) oferta de manera legal, calidad, segura, confidencial y gratuita en 7 Unidades Médicas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y 8 Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

����♀️����♀️¡Decidir sobre tu cuerpo es tu derecho, de nadie más!



��Los servicios de Interrupción Legal del Embarazo #ILE son integrales, gratuitos, seguros y confidenciales.��



Si recibes estudios o consultas que intenten interferir en tu elección, ��denúncialo al 55 740 0706. pic.twitter.com/rDcPzvsTFa — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) December 15, 2022

Acompañantes, asociaciones civiles y autoridades alertan a las mujeres no recibir información de unidades móviles, en caso de recibir información médica o estudios sospechosos, la Secretaría de Salud invita a las usuarias a realizar una denuncia sanitaria a la AGEPSA vía telefónica al número 55 5740 0706.

