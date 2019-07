Grupo México habría tenido más "accidentes" contra el ambiente de los que se sabe

Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio AMbiente y Recursos Naturales (Semarnat), dio a conocer que Grupo México está bajo investigación por al menos 22 “accidentes” en contra del medio ambiente; dicha empresa, está en la mira y sólo por el derrame de ácido sulfúrico en Guaymas, Sonora.

El titular de la dependencia, indicó que el trágico accidente tóxico en Sonora, obligan a abrir una investigación y revisarán a detalle la minera; de ser necesario, las actividades de Grupo México, serán suspendidas.

“El accidente de Guaymas nos lleva a hacer la revisión, por tantos nos obliga a examinar el historial de esta empresa, Semarnat está investigando 22 accidentes” indicó Toledo.

Aseguró que la ley, faculta a la Semarnat para tomar decisiones de suspender actividades, en caso de ser necesario.

“No quiere decir que lo vamos a hacer, estamos examinando el caso” indicó.

El subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Julio Trujillo Segura, indicó que tienen los instrumentos jurídicos necesarios, para proceder ante los posibles daños ambientales.

“Tenemos un marco jurídico que nos permite actuar, una cosa es que durante los últimos 20 años no se actuado de forma contundente, no quiere decir que no tenemos los instrumentos jurídicos”.

Por su parte, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza Vera, aseguró que tienen que impulsar la actualización de las leyes que protegen al ambiente, esto, para incluir la figura de “reincidencia” y para lograrlo, es totalmente fundamental la sanción de delitos que se comentan en contra del ambiente.

Animales mueren por derrame

A través de redes sociales circulan videos e imáganes de varios animales agonizando por las sustancas tóxicas que fueran derramadas en Guaymas, Sonora.

Una tortuga, lobo marino, varios peces pelícanos, jaibas y más animales, fueron fotografiados por usuarios de redes sociales que se han mostrado indignados ante la situación.

