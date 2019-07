Greta está DESESPERADA y pide ayuda; '¡Me quiero viva!, VIDEO

A través de redes sociales, circula un video en el que una mujer de nombre Greta, habla directamente a la cámara y hace una denuncia pública en contra de su ex marido, quien la golpeó, insultó y violó en repetidas ocasiones; teme por su vida y desesperada pide apoyo.

En la grabación, Greta, asegura que Hugo, su ex marido, le ordenaba cómo debía vestir, con quien hablar y hasta cuánto debía pesar; también le decía con quien hablar y con quien no. Además, le escondía sus documentos personales y la controlaba en todos los sentidos.

Del matrimonio nació un niño, que ahora tiene diez años. El hombre, amenazó a Greta con asesinar al menor si ella lo abandonaba.

Hugo, la manipuló diciendo que no veía la vida sin ella, que la amaba y que era todo para él; pero la violencia llegó de manera sutil, pues poco a poco las agresiones físicas fueron aumentando.

Greta inicia el video diciendo: “Mi nombre es Greta, soy una sobreviviente y estoy cuerda”

Ambos trabajaron para dar una buena vida a Humberto, su hijo, pero siempre controló su manera de vestir, y la comida que ingería. Si tenía que hacer un trámite o salir, le tenía que pedir permiso, pues le decía que era lo mejor para ella.

Con el tiempo la mujer se quedó sin amigos y su familia se alejó de ella.

“Quise separarme y me amenazó; ‘si me dejas mato a tu hijo’. Empezó a ponerme medicamentos en la comida que me mantenían adormecida, me asfixiaba y cuando despertaba, le preguntaba ¿porqué? y él me decía ‘yo no hice eso, yo te amo… lo soñaste’”.

Asegura que la torturó y la humilló, al grado de que ella llegó a dudar de su existencia y la culpaba de todo lo sucedido; posteriormente, tras cualquier agresión, física, psicológica o sexual, le dejaba una carta de amor.

Greta decidió denunciar los actos ante las autoridades y todo empeoró, pues la golpeó hasta el cansancio, pues los golpes le causaron un microinfarto cerebral.

“perdí la capacidad de hablar, de ver… Me violaba y me colgaba hasta que me desmayaba. Al despertar me decía, ‘mátate, mátate para que ya no sufras, mátate porque esto se va a poner peor’”.

Asegura que en un lapso de 18 meses, su cabello, pestañas y cuerpo, se empezó a decolorar.

Un 27 de septiembre, la amenazó con un cuchillo, “soy el demonio que está en tu cabeza, vas a observar como mato a tu hijo y luego te mato a ti”.

Afortunadamente, logró escapar y pidió ayuda: El 4 de octubre de 2018, hizo la denuncia ante las autoridades. Hasta el día de hoy, Greta sigue siendo víctima de amenazas de muerte.

“Señalo a Hugo Cardozo, a todos sus cómplices, padres, hermanos y familia, de cualquier suceso que atente contra la integridad de mi hijo y la mía. Confío en que las autoridades cumplan para que mi hijo y yo, vivamos una vida tranquila y libre de violencia”.

Hace un llamado para que la violencia no sea justificada: “Soy Greta y viva me quiero”.