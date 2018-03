Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Grandes ganancias para senadores sin estudios, es sabido que los senadores son renovados cada seis años y se eligen de un par de formas:

A través del voto ciudadano son elegidos 62. Los otros 66 son elegidos por los partidos políticos según los votos que hayan obtenido en las urnas, mediante por la representación proporcional y por las figuras de primera minoría.

Miembros con Educación Básica.

De los 128 senadores se han encontrado que nueve de ellos no cuentan con estudios universitarios, pero que sin embargo tienen un ingreso mensual de 157 mil pesos. Según los registros del Sistema de Información Legislativa un senador cuenta con la primera, otro más con la secundaria, son siete con estudios de nivel medio superior, además son ocho los que cuentan con doctorado y 45 de ellos tienen maestría. Los demás cuentan con alguna licenciatura. En el senado podemos encontrarnos con abogados, politólogos, comunicólogos, ingenieros, profesores, doctores y algunos expertos en economía.

Con educación básica podemos Isaías González Cuevas y Armando Neyra Chávez, ambos son priistas.

El primero de ellos nada más cursó la secundaria y es miembro de las comisiones de la Vivienda, Trabajo y Previsión Social y Turismo. Siendo diputado federal en un par de ocasiones (1997 y 2009) y senador en 1988. En tanto el segundo cuanta con solamente la primaria y es integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Ciudad de México y de Protección Civil. En cinco ocasiones ha sido diputado federal y cuenta con una diputación local.

Los de Educación Media Superior.

Los militantes del PRI, Jesús Priego Calva, Hilda Ceballos Llerenas y Margarita Flores Sánchez.

Del PAN son Martha Elena García Gómez y Sylvia Leticia Martínez Elizondo.

Del PT tenemos a Ana Gabriela Guevara.

Partido Verde Ecologista de México es Carlos Alberto Puente Salas.

Aplicados y Buenos Estudiantes.

Siete son los que cuentan con al menos la preparatoria y los afortunados son:

En la actual legislatura nueve legisladores tienen como grado máximo de estudios un doctorado: cinco priistas, dos petistas y un panista.

Roberto Gil Zuarth, Enrrique Burgos García, Gerardo Sánchez y Yolanda de la Torre tienen un doctorado en Derecho. Mientras que Óscar Román Rosas, María Verónica Martínez, Manuel Bartlett y Luis Humberto Fernández son doctores en Ciencias Políticas.

El Resto del Senado.

Tres legisladores tienen licenciatura trunca o son pasantes. Se trata de Carlos Manuel Merino Campos, del PT, Gabriela Cuevas, del PAN, y Luis Sánchez Jiménez, del PRD; otros 63 tienen licenciatura terminada y 45 tienen maestría.

“Tener un título universitario es muy importante. El trabajo legislativo tiene elementos no solamente políticos, sino técnicos. Está involucrado el conocimiento científico. (Tener preparación académica) le da mayor dimensión y calidad al debate parlamentario, al análisis de las iniciativas y a la redacción de los dictámenes”, dijo el académico.

En tanto los demás miembros del senado:Nuestra Constitución no exige que un ciudadano que aspire a ser senador tenga algún grado especifico de estudios o cierta carrera para poder aspirar, pero para el investigador del Instituto de Investigaciones de la UNAM Jaime Cárdenas, es un punto deseable que cada legislador cuente por lo menos con una preparación universitaria.

De acuerdo con el artículo 58 de la Constitución, para ser senador se necesita ser mexicano; tener 25 años cumplidos; residir o ser vecino del estado que va a representar y que esa residencia sea efectiva por más de seis meses antes de la fecha de la elección; no ser militar, policía en servicio activo; no ser alto funcionario en cualquiera de los tres Poderes de la Unión u órganos autónomos y no ser ministro religioso.