Gran cantidad de “bots” felicitan a Peña Nieto

Llama la atención la cantidad de bots que han aparecido en redes sociales felicitando al presidente; usuarios muestran su descontento

El día de hoy, el Presidente Nacional, Enrique Peña Nieto, celebra sus 51 años de edad, y esto en las redes no ha pasado desapercibido. Cientos de usuarios se han hecho presentes y han mandado mensajes al líder nacional, desafortunadamente estos no han sido precisamente palabras de cariño. Por supuesto, no podían faltar los políticos que se han unido a las felicitaciones para el mandatario, entre ellos se encuentran: Enrique de la Madrid, Enrique Ochoa Reza, Arely Gómez González, Gloria Rojas y algunos diputados. Durante las últimas horas, las felicitaciones al Presidente se han mantenido como una de las principales tendencias enaunque no por su popularidad entre los mexicanos, sino por la increíble cantidad de bots que replican una y otra vez el mismo mensaje. En los últimos días se dieron a conocer cifras sobre la manipulación de tendencias en redes sociales por el uso de bots del gobierno mexicano, hecho que quedó más que confirmado con las publicaciones de esta mañana. Entre los cientos de tuits de "personas" que felicitan al Presidente mexicano consiguen colarse algunas publicaciones reales que muestran el verdadero descontento con el mandatario por parte de la ciudadanía. Palabras altisonantes, memes, reclamos y quejas por la corrupción que reina en el país son las verdaderas "felicitaciones" que muchos usuarios de las redes sociales hacen llegar a Enrique Peña Nieto en su cumpleaños.