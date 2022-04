Graban a policías intentando extorsionar a camionero en Edomex

Un grupo de policías fueron capturados mientras intentaban extorsionar a camionero en Cuautitlán Izcalli, Edomex, asegurando que el camión en el que viajaba era robado, pero el hombre no cayó en las mentiras.

De acuerdo con la información preliminar, el camionero transitaba sobre la autopista México-Querétaro cuando los oficiales lo detuvieron asegurando que el trailer tenía un reporte de robo, al parecer en un intento de intimidar al hombre para que este les ofreciera un soborno, pero las cosas no salieron como los agentes lo tenían planeado.

Tras escuchar que el vehículo tenía reporte de robo el hombre se sorprendió, pero le contestó a los policías que sí era cierto que hicieran bien su trabajo, que lo arrestaran y llamaran a una grúa para que se llevará al vehículo al corralón.

‼️POLICÍAS MUNICIPALES INTENTABAN EXTORSIONAR A CAMIONERO EN CUAUTITLÁN IZCALLI‼️ el operador del trailer no se dejó amedrentar cuando fue detenido sobre la México-Querétaro. pic.twitter.com/PCizMFHh52 — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) April 22, 2022

Tras la respuesta del hombre los policías parecieron soprendidos, pues se negaron a arrestarlo y le pidieron que se calmara, asegurando que estaban “hablando bien”. El camionero por su parte se negó a caer en la extorsión y no dudó en responderles a los policías.

“No, tú estás esperando que yo sea de otro estado ignorante. Yo soy de aquí de Azcapotzalco, padrino. A mí no me vas a espantar, ni tú, ni tu patrulla. Por eso, tráete la grúa, llévatelo, arrestame a mí. A lo mejor yo me lo robé fíjate” indica el chofer.

Pero uno de los agentes insiste en que no se trata de arrestarlo y que no van a pelear, a lo que el hombre aseguró que prefiere que se lo lleven detenido, pues se negó a sobornar a los agentes,

“¿Entonces de qué se trata? Quieren ver si traigo dinero para darte? No traigo dinero para mi, ni para tragar, cabrón” se le escucha decir al conductor.

Antes de finalizar la grabación compartida en redes sociales se puede observar cómo el policía se baja del vehículo del hombre, pues al parecer el camión en realidad no tenía ningún reporte de robo.

Durante 2021 en México, se contabilizaron nueve mil 407 víctimas de extorsión que representa un incremento de 12.3 por ciento en comparación con 2020; pero el impacto es mucho mayor porque solo 1 de cada 99 casos son denunciados. Lamentablemente este delito cada vez es más frecuente y muestra de ellos son estos policías que intentaban extorsionar a camionero en Edomex.

