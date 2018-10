Gómez Morín: Anaya, un "muchacho estúpido" que deshonró al PAN

Luego de la pérdida y gran derrota que tuvo que afrontar Ricardo Anaya y por consiguiente el PAN; fuertes y negativos comentarios ha tenido que soportar debido al mal manejo durante su campaña.

Es por ello que Manuel Gómez Marín, nieto del fundador del PAN expresó que Anaya sólo fue un 'muchacho estúpido', pues para el partido azul fue una deshonra.

“Cómo no íbamos a perder las elecciones del 1 de julio, si caímos tan bajo, una alianza contranatura, una alianza contra nuestra esencia, contra nuestros principios, por el simple propósito de querer ganar una elección con un muchacho estúpido. Tengo 60 años y lo puedo llamar muchacho estúpido, un muchacho estúpido que no entendió, que no comprendió que había sido elegido para ser presidente del PAN'. Y agregó: 'Del partido más antiguo de México y que vio en la presidencia del partido la oportunidad de construir la candidatura para la Presidencia de la República".