Golpea a su esposo y a su amiga durante trío sexual ‘porque le dieron celos’

Su esposo la engaña con su amiga

Tres personas planearon tener un ‘trío sexual’ pero su plan fracaso. La amiga que los acompañó para hacer realidad su fantasía sexual declaró en el lugar que todo iba bien durante el trío, pero de pronto la esposa se sintió celosa y se les fue brutalmente a golpes a ambos.

En un hotel de Irapuato, Guanajuato inicio lo que parecía ser una de las mejores noches de la vida para tres personas pero terminó en un verdadero desastre cuando llegó la policía para terminar con el encuentro sexual.

Una mujer dio una golpiza con una botella a su esposo y a una amiga porque se puso celosa durante un trío sexual que realizaban para revivir la pasión de su matrimonio.

El hombre recibió un botellazo en la cabeza porque durante el trío sexual, solo dedicó la atención a la invitada y a su esposa no la tomaba en cuenta.

Al hotel de Guanajuato ingresaron los tres para tener un trío sexual, sin embargo, momentos después el personal del hotel de paso escuchó gritos y golpes, que duraron por varios minutos.

Según la mujer agresora ya había pasado media hora y su esposo solo se había dedicado a su amiga mientras que a ella ni la había tocado o siquiera volteado a ver, por lo que en un ataque de celos le rompió una botella en la cabeza a su esposo.

Todo iba bien, hasta que la esposa se sintió celosa y se les fue a golpes a ambos, causando tato alboroto que hasta la policía y paramédicos llegaron al lugar para frenar el trío sexual.

El esposo no requirió hospitalización y la amiga se retiró del lugar, mientras que la esposa fue conducida ante la autoridad correspondiente.

El trío sexual que planearon no termino como esperaban, la pareja no pudo revivir la chispa de su matrimonio y la amiga en discordia no pudo tener su anhelado ‘trío sexual’.