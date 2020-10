Gobierno no negoció etiquetado con Bimbo y Coca-Cola: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, negó que el Gobierno federal haya negociado la implementación del nuevo etiquetado de alimentos chatarra con las empresas de Coca-Cola y Bimbo, pues señaló que esta norma oficial, que entró en vigor el 1 de octubre, no es negociable.

“(El etiquetado frontal) no está sujeta a ninguna negociación, aquí no hay negociaciones, yo no tengo conocimiento que haya negociación alguna ni hemos recibido instrucción alguna que haya que cambiar nuestro proceder”, insistió López-Gatell desde el Palacio Nacional.

¿AMLO negoció el etiquetado con Coca-Cola?

Lo anterior en respuesta a los rumores que surgieron tras la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el director ejecutivo mundial de la empresa Coca-Cola, James Quincey, en el pasado mes de septiembre.

Al día siguiente del encuentro, el jefe del Ejecutivo señaló que los representantes de la refresquera “han aceptado ya la definición de las nuevas reglas” que suponen “un gran avance” en favor “de los consumidores y de la salud”.

Pero también resaltó que se tiene que “que buscar el equilibrio y no prohibir o limitar la posibilidad de inversión de las empresas”, sino estimular la inversión privada, por lo que se especuló que se le permitiría a la empresa refresquera no tener el nuevo etiquetado.

“Se supo públicamente que el Presidente tuvo una reunión con los más altos funcionarios de esta compañía refresquera a nivel mundial, pero eso no modifica en modo alguno las disposición”, aseguró el subsecretario de Salud.

Los etiquetados frontales de advertencia para alimentos envasados y bebidas no alcohólicas, establecidos en la Ley General de Salud, no están sujetos a negociaciones; hasta el momento no se han modificado las disposiciones legales vigentes. pic.twitter.com/UmCvIikMWt — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) October 9, 2020

Es importante señalar que el nuevo etiquetado frontal obliga a que prácticamente todo los productos de la empresa Coca-Cola muestre leyendas como “No recomendable para niños”, “Exceso de Azúcares” y “Exceso de Calorías”, entre otros, que podrían provocar baja ventas.

En el caso de Bimbo, el pasado 1 de octubre comunicó que varios de sus productos no llevarían el nuevo etiquetado, al asegurar que cuentan con una completa estrategia global de Salud y Bienestar que comprende en tres lineamientos: nutricional, saludable y acciones en salud y bienestar.