Gobierno llama a evitar contagios durante vacaciones de Semana Santa.

El Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los ciudadanos a no bajar la guardia para evitar contagios durante las vacaciones de Semana Santa, esto luego de concluir la primera ronda de vacunación de adultos mayores en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde 89 mil 789 adultos mayores recibieron la primera dosis del biológico de Pfizer BioNTech contra COVID-19.

En la última jornada en el Campo Militar Marte y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros sucedieron algunos incidentes debido a la presencia de personas provenientes de municipios aledaños del estado de México, a quienes se les negó la inmunización, toda vez que, subrayó, las vacunas contra COVID-19 están contadas para los residentes de cada demarcación.

Bajo ese contexto detalló que el esquema de inoculación por alcaldía implementado tiene como finalidad atender a los residentes de las demarcaciones donde se lleva a cabo el proceso, razón por la que solicitó la colaboración de la ciudadanía para que únicamente asistan las personas a quienes les corresponde vacunarse.

Reiteró que a las personas que arriban de otras localidades se les informa de las condiciones del proceso y se hace un registro de ellas que será enviado al gobierno del estado de México o al Programa Nacional de Vacunación.

La Verdad Noticias informa que, a través de redes sociales hubo personas que se quejaron por no recibir la vacuna contra COVID-19 a pesar de que tenían cita, especialmente en el Campo Marte, no obstante, el gobierno capitalino recordó que ayer se atendió a rezagados y sin apellido paterno, sumado a que llegó gente que no reside en la ciudad.

Cabe destacar que, hasta el día de ayer, en las ocho alcaldías donde se ha efectuado el proceso de vacunación 420 mil 925 personas habían recibido la primera dosis de las vacunas AstraZeneca en el caso de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta; Sputnik V, en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, y Pfizer, en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

En tanto, el porcentaje de cobertura en Miguel Hidalgo fue de 118 por ciento, toda vez que fueron inoculadas 13 mil 751 adultos más de los 76 mil 38 de la población objetivo, según los registros del padrón electoral.

