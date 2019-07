Gobierno federal anuncia la liquidación de DEUDA por cancelación de aeropuerto de Texcoco

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que ya se terminó de pagar los compromisos que se derivaron a raíz de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en el Estado de México.

Por lo que AMLO informó que el pasado viernes se liquidó lo que se debía a las empresas que se contrataron para hacer el aeropuerto.

Asimismo, señaló que se iniciaría la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“Entonces ya se pagó esa deuda… No fácil, pues si se imaginan que ya tenían armado el negocio, las presiones que ha habido”, señaló el mandatario en su gira por el hospital comunitario, en donde destacó que en días recientes se anunció que fue aprobada la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

#IMSSBienestar | Diálogo con la comunidad del Hospital Rural Jáltipan, Veracruz. Acercaremos la salud a la gente que más lo necesita. https://t.co/xyFlWMmakI — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 27, 2019

En días reciente, el secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT) del actual gobierno, Javier Jiménez Espriú, desmintió los declaraciones del ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, quien en una entrevista aseguró que las construcciones del aeropuerto de Texcoco se encontraban muy avanzadas.

“Creo que la obra en Texcoco estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio”, reveló el ex secretario de Hacienda en la entrevista.

El Grupo Aeroportuario de la #CDMX liquidó el contrato para la construcción del edificio terminal del cancelado Aeropuerto de Texcoco, y lo hizo por 14 mil 220 millones de pesos, que representa casi el 17% del costo total del edificio pic.twitter.com/9jOwJ53PqD — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 27, 2019

Tras las declaraciones, Jiménez Espriú reveló que la construcción para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) solo tienen un avance del 20 por ciento, según un documento del gerente del proyecto: Parsons.

Jiménez Espriú reveló que tuvo la oportunidad de leer las declaraciones que hizo el ex titular de Hacienda y afirma que la construcción del aeropuerto no son cuestiones para creer.“Cuando estamos hablando de que hemos pagado 60 mil millones de un presupuesto que ellos decían que ya iba en 300 mil millones de pesos también coincide con el 20 por ciento de la obra y la obra era la compactación, pero no hay pistas, era la compactación del suelo en la terminal que es la plataforma, el techo del sótano, los pilotes y la plataforma”, reveló el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).