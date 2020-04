Gobierno de Nuevo León aclara que no habrá ley seca

coronavirus nuevo leon

El gobierno de Nuevo León informó que a pesar de que la empresa cervecera Heineken anunció el paro de su producción en la entidad, y por consecuencia la distribución de la misma, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón mencionó que no es una “ley seca” y la venta de cerveza en el estado continuará con normalidad.

El mandatario estatal expresó que: “para que no se vaya a mal entender el tema de la ‘ley seca’ o no ‘ley seca’; éste está en el acuerdo nacional, no es una disposición nuestra, es un acuerdo nacional, no van a trabajar las empresas cerveceras, no va a trabajar la distribución, no es un elemento esencial, por tanto no habrá producto para vender”.

Es momento de ser solidarios para y por la gente de Nuevo León, y por eso anuncié hoy por la tarde un paquete de apoyo alimenticio en situación de emergencia ante el COVID-19.

1/4 pic.twitter.com/fZ1ECxmKKq — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 1, 2020

Añadió que después del día 3 no habrá distribución, por lo tanto no habrá venta en los negocios de cerveza y alcohol, por lo tanto hizo un llamado a la población a evitar compras de pánico.

"No hagan compras de pánico, de nada les va a servir la cerveza y el alcohol, por favor, no hagan eso”, indicó.

Agregó: “Si estamos diciendo que es un acuerdo nacional para salvaguardar la salud de ustedes y si ustedes salen, conflictúan el problema, el virus está ya con nosotros. Si ustedes van a abarrotar los comercios, los negocios por comprar un seis de Tecate, no la frieguen, no está bien”.

Gobierno de Nuevo León busca salvaguardar a la población

Rodríguez Calderón comentó que lo que se busca es salvaguardar la salud de los nuevoleoneses y no llegar a situaciones de toque de queda como se está viviendo ya en otras ciudades.

“Si ustedes continúan haciendo esto vamos a tener que tomar medidas más extremas", dijo.

Buenos días. Con el objetivo de que quienes lleguen a Nuevo León pasen por diversos filtros de salubridad, a partir de ayer el Instituto de Movilidad y Accesibilidad desplegó un operativo permanente en la Central de Autobuses



1/4 pic.twitter.com/n9zz3bqEKB — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 1, 2020

"El Bronco" comentó que no hay que llegar a la situación que se vive en otros países por no acatar las disposiciones de las autoridades.

"Estamos hablando que por estos 30 días, tenemos que tener una disciplina para poder tener menos movilidad en la calle; si tenemos menos movilidad en la calle podemos vencer al virus”, expresó.