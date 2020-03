Gobierno de México se prepara ante posible epidemia de Covid-19 y compra insumos

Ante una posible propagación del nuevo coronavirus (Covid-19) en territorio mexicano, el gobierno Federal ha comenzado la compra de insumos y equipamiento necesario para enfrentar el virus, informó Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

De acuerdo con el funcionario, basándose en estimaciones epidemiológicas en una tasa de ataque del 0.3%, alrededor de 275 a 300 mil personas tendrían el coronavirus (Covid-19), pero solo el 20% requeriría hospitalización, aseguró el López Riadura en una rueda de prensa.

Manifestó que la compra de insumos no es porque el gobierno de México no cuente con ellos, sino que se están abastaciendo ante una posible epidemia, pues la "reserva estratégica que se tiene no cubre ni el 5% para atender un escenario tres”.

"Tenemos una reserva estratégica, pero la tenemos que reponer y expandir porque es limitada para un escenario tres, entonces queremos volver a tener una que sea suficiente para responder conforme a la necesidad”, declaró López Ridaura.

Recientemente la OMS hizo un llamado a la población para que no realizara compras masiva de mascarillas y las dejara para los médicos.

La compra de dicho insumos, dijo, apenas fue definida y está basada en el consumo por paciente, por lo que ahora resta elegir el proveedor adecuado para llevar a cabo la compra.

"Ahora estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda, quienes ya están haciendo la investigación de mercado y proveedores. Una vez que tengamos ya los precios vamos a poder estimar el monto de dinero que necesitamos”, indicó.

Al respecto, José Luis Alomía, director de la Dirección General de Epidemiología aseguró que con esta compra se tendrá cubierto hasta en un 40% de los insumos que requiere un escenario tres, aunque como vaya avanzando el virus se pueden realizar más adquisiciones.