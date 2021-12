Gobierno de Israel acepta extraditar a Tomás Zerón a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que el primer ministro de Israel, Naftali Bennet, aceptó ayudar a México para extraditar a Tomás Zerón, para que enfrente los señalamientos en su contra. Según informa El Financiero.

“El Presidente me contestó en positivo, que va a ayudar al gobierno de Israel para que no haya impunidad”, afirmó López Obrador respecto al proceso de extradición que enfrentará el ex funcionario federal en tiempos de Enrique Peña Nieto.

Durante su participación en la instalación de la Comisión para el acceso a la verdad, el mandatario mexicano sostuvo que va a ayudar a las comisiones para que cuenten con todos los archivos y con el personal necesario para hacer el trabajo de investigación.

AMLO busca resolver el caso

Andrés Manuel López Obrador y Tomás Zerón

Además, el presidente de la República destacó que va a autorizar todos los recursos “sin límites” para dichas comisiones, “lo mismo para resolver la reparación de los daños, pueden contar con nosotros, es mi compromiso”.

El 1 de octubre pasado, el jefe del Ejecutivo reveló que envió una carta al primer ministro Naftali Bennet para solicitarle la extradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR.

En aquella ocasión, López Obrador se refirió a Zerón como “una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos”, por lo que dijo que el gobierno israelí actuaría de “manera consecuente”.

¿Quién es Tomás Zerón?

AMLO celebró la decisión de Israel

Como te hemos reportado en La Verdad Noticias, Tomás Zerón fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y está ligado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Finalmente, el presidente de la República aseveró que este trabajo llevará a “la no repetición, a afianzar la cultura y el hábito de la defensa de los derechos humanos en el país”, como se hacía en el pasado.

