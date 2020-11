Gobierno de CDMX no obligará usar cubrebocas: Sheinbaum

A pesar del incremento de hospitalizaciones y contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la posibilidad de aplicar multas a las personas que no utilicen los cubrebocas en espacios públicos, ni se van a realizar toques de queda, como lo han hecho otras entidades.

Exhortan a ciudadanos atender medidas sanitarias

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina mencionó que a diferencia de entidades donde legislan sobre el uso obligatorio de cubrebocas para detener la propagación del virus SARS-CoV-2, en la CDMX buscan generar conciencia entre la ciudadanía para que sigan las medidas sanitarias para evitar regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico.

“Pensar que en la capital vamos a multar a la ciudadanía que no traiga cubrebocas o vamos a entrar a un proceso en donde nadie sale a las 10:00 de la noche por decisión del Estado y hay estado de sitio, eso no, eso no va a haber en la Ciudad de México y confiamos en la ciudadanía, confiamos en la gente y vamos a seguir informando y promoviendo”, señaló Sheinbaum.

Destacó que su gobierno confía “en la conciencia, en la educación, en la responsabilidad ciudadana. Siempre va a ser así, es un principio para nosotros, es un principio de una ciudad democrática, de una ciudad libertaria. Entonces, ni vamos a llegar a los estados de sitio, ni vamos a llegar a la multa de las personas, sino a la comunicación, a la concientización”.

Claudia Sheinbaum recordó que desde la semana pasada, la Ciudad de México comenzó a implementar medidas especiales para disminuir los contagios de Covid-19, donde destaca el cierre del programa Reabre (el cual tenía como fin reconvertir de manera temporal a bares y cantinas en restaurantes), así como la disminución de horarios en establecimientos comerciales, además de mayor orientación a la ciudadanía para que no haya fiestas.

Usar cubrebocas �� reduce la posibilidad de contagiarse por #COVID19. ➡️�� Si sales de casa #LlévaloPuesto, cubriendo nariz �� y �� boca.#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/0eGDrpyWEH — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 16, 2020

Reconoció que ya hay señalamientos de que la capital debería regresar al color rojo del semáforo epidemiológico y cerrar todas las actividades no esenciales, sin embargo, se está trabajando para evitarlo ya que impactaría a la economía.

