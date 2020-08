Gobierno de Barbosa llega a su primer año con deuda a las mujeres

Luego de que se diera a conocer que el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa fuera denunciado por Organizaciones feministas ya que mencionaron que en lo que va del primer año del gobierno no se han tomado acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Señalaron que la entidad se encuentra en el cuarto lugar en feminicidios y noveno en lesiones dolosas con 875 casos.

En ese sentido, Cinthia Ramírez, vocera de REDefine en Puebla aseguró que realmente no se ha visto una verdadera articulación por parte de la administración de Morena y del Gobernador Miguel Barbosa para resolver el problema de violencia de género que existe y considera, asimismo mencionó que no hay voluntad política para tratar estos temas.

Feministas buscan a Barbosa

Desde 2009, la criminalización del aborto en Puebla ha sido un círculo: 69 personas han sido vinculadas a procesos penales y algunas han sido criminalizadas por abortos espontáneos, según datos de @GIRE_mx.



MÁS INFORMACIÓN �� https://t.co/I4Oelt7YeO pic.twitter.com/jVwKJAnbsK — Manatí (@Manatimx) July 29, 2020

Asimismo, las feministas mencionaron que pese a tener cifras sobre el número de denuncias falsas o que no tienen seguimiento, la realidad es que hay muchas mujeres que deciden no denunciar por miedo, motivos personales, o porque su trabajo no se los permite el gobierno de Miguel Barbosa.

Al respecto la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, arrojó que en violencia hacia las mujeres durante el 2018, el 93.2 por ciento de los delitos no hubo denuncia o no se inició o carpeta de investigación; y entre las principales causas para no realizarla se encontró que en su mayoría lo consideraban una pérdida de tiempo o había desconfianza hacía la autoridad.

��REDefine Puebla emite el siguiente comunicado sobre la propuesta del diputado de la bancada de Acción Nacional.



Consideramos que se deben respetar los Derechos Humanos de la niñez y juventud de Puebla ��#NoAlPinParentalPuebla #NoAlPinParental pic.twitter.com/pwfMmtFtqw — REDefine Puebla (@REDefinePuebla) July 23, 2020

Por su parte, la asociación feminista 33 mujeres A.C. considera que a un año de creada de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Puebla, que se supone tiene como objetivo promover la creación de políticas públicas a favor de mujeres y niñas, no ha generado un gran avance más que la realización de algunos talleres y capacitaciones, lo cual son acciones que de igual manera asociaciones y colectivos pueden realizar.