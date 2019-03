Gobierno de AMLO recuperará 400 mdp en pipas que compró Peña y que jamás llegaron a México

Ethan gas Oil, empresa que interpuso un amparo para no tener que regresar al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el anticipo de 400 millones de pesos que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto por la compra de 700 pipas, las cuales, jamás llegaron.

En agosto del año pasado, se giró la sentencia para que la empresa devolviera la millonaria cantidad o de otra manera, concluyera la entrega de lo indicado en el contrato; la empresa interpuso un amparo el viernes pasado.

“Me acaba de llegar el aviso de un amparo de los carrotanques. Hay que responderlo porque es un tema legal, en muchos casos se pierden los juicios porque no les importa, no acuden, no les importa; nosotros sí le vamos a dar seguimiento” dijo AMLO.