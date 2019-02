Gobierno de AMLO no acepta sus errores ni respeta decisiones de los mexicanos

El ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa, y el ex procurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, afirman que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no respeta la pluralidad y es preocupante que sea el mismo mandatario, quien genere un efecto silenciador sobre quienes lo critican.

“Me preocupa que la pluralidad no sea un asunto que nos interese defender en el sentido de que no es verdad de que en ese grupo haya conservadores, y del otro lado, haya liberales, visión que cada quién puede tener. Eso es absurdo, a las personas las definen sus hechos y su historia” dijeron en #MesaDeAnálisis, con la periodista Carmen Aristegui.

De igual manera, afirmó que le preocupa el efecto silenciador que AMLO produce a la sociedad.

“Me preocupa que se cree un efecto, porque no creo que el presidente le llame a los medios o a la gente para que no diga tal cosa, lo que pasa es que se genera un efecto que provoca miedo“, abundó.

Por su parte, el ex consejero del IFE, se mostró inquieto por los pueblos afectados debido a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, Morelos.

“Me preocupa muchísimo que se cree un clima, donde se les llama conservadores a unas personas que están defendiendo su territorio. Ayer escuchaba que les están gritando prianistas, traidores, oposición, hablan ellos mismo de esa condición. El Presidente de la República tiene que darse cuenta que sus expresiones respecto de singularizar a pueblos, a comunidades, a personas diferentes a él, tiene consecuencias para la gente que está ahí y genera ese tipo de efectos”, afirmó.

Gabriel Reyes Orona, dijo: “en un país donde no se respeta la pluralidad, en todas sus expresiones no se puede llamar democrático, y al país le hace falta, ante las graves y severas deficiencias que tiene el gabinete, otras voces que señalen errores“.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer que bloqueó cuentas de una universidad estatal por presunto lavado de dinero.

“Hay un desorden total del número de universidades, ubicaciones y que aparenta que lo único que debe haber es un control programas de estudio, pero no existe un registro, y uno se da cuenta que hay lugares, como puede ser en Puebla, donde la cantidad de universidades que existen, además de que no son visibles físicamente, tienen una matrícula que es enorme para los lugares que están ubicados, pero además tienen una capacidad de cobranza inusitada: todos pagan en efectivo, todos pagan a tiempo, nadie los ha visto, nadie conoce sus títulos, nadie conoce a profesionistas desempeñándose de esas universidades, pero la capacidad de captación de colegiaturas es impresionante”, expuso.

“durante los últimos 15 o 20 años, ha habido una proliferación de instituciones, que se llaman universidades, algunas con infraestructuras impresionantes sin casi alumnos” según las observaciones de Figueroa.

Reyes Orona, agregó que la llamada #EstafaMaestra, es una muestra de lo que está sucediendo en las universidades.

“Estas universidades tienen la capacidad de crear una persona que no existe o que quien jamás se haya sentado en una universidad pueda obtener una cédula, y a través de esa cédula, una identificación, que se convierte en el inicio de un conjunto de identificaciones”, explicó.