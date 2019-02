Gobierno de AMLO busca pagar a Abuelitos por cuidar a sus nietos en México

Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que se abrió la posibilidad de que los padres de bebés, podrían tener la posibilidad de encargar a sus hijos con sus abuelitos en lugar de enviarlos a las estancias infantiles; por lo que deberán pagar por la atención brindada a sus bebés.

Hace unos días, surgieron protestas por la reducción al presupuesto federal destinado a financiar el servicio de estancias infantiles en México: Habría recursos de más de dos millones de pesos destinados a dicho rubro.

De acuerdo con Urzúa Macías, hay 350 mil niños y niñas dados de alta, en 2018, y menos de 10 mil estancias infantiles contratadas por el gobierno federal.

De esta manera, los padres “pueden ayudar (económicamente) a la abuela que va a cuidar, quizá, mejor a los niños y niñas, que las propias estancias infantiles”.

“Dar flexibilidad a los padres de familia y no atarse con estancias infantiles, en particular, porque desgraciadamente, no todas, fueron producto de ‘palanas’ a nivel estatal” dijo refiriéndose a la perspectiva del proyecto.