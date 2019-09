Gobierno REVELA datos FALSOS de Peña Nieto sobre reconstrucción por el 19-S

Gobierno de AMLO ha revelado por medio de la SEDATU que fueron falsos los datos dados por la administración del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto sobre reconstrucción por sismos del 19-S en 2017.

Gobierno REVELA datos FALSOS de Peña Nieto sobre reconstrucción por el 19-S

Al cumplirse mañana dos años de los sismos de 2017, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que alrededor de 40 mil millones de pesos fueron asignados para actividades de reconstrucción, de los cuales 29 mil 694 millones fueron recursos del FONDEN y 6 mil 844 millones en apoyos inmediatos para todas entidades.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

En la conferencia matutina encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano, David Cervantes, puntualizó que el avance de la reconstrucción respecto al estimado para 2019 es del 30 por ciento.

No dejaremos a nadie en el desamparo; garantizaremos el derecho a una vivienda digna. Conferencia de prensa. https://t.co/Q1csxSAhBM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 18, 2019

Por su parte Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al informar los avances del programa de reconstrucción a dos años de los sismos de 2017, reveló que en la administración pasada no había un programa con objetivos y estrategias claras para la reconstrucción.

“Cuando recibimos la estafeta nos dijeron que debíamos dar la última vuelta, sin embargo, cuando arrancamos nos dimos cuenta que apenas íbamos avanzando”, señaló.

Añadió que no había números certeros que permitieran conocer la magnitud del desastre, pues había un avance del 21 por ciento de las viviendas construidas, no del 29 por ciento que reportó la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Meyer Falcón explicó que había 186 mil 526 viviendas afectadas, 19 mil 198 escuelas, 297 hospitales y 2 mil 340 edificios históricos dañados. Además 700 municipios tenían declaratoria de desastre.

TE PUEDE INTERESAR: Se cumplen dos años del DEVASTADOR sismo de magnitud 8.2 que dejó cientos de muertos

En su oportunidad el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano de la SEDAtu federal, David Ricardo Cervantes Peredo, destacó que fue decisión del presidente que tenía que haber un programa para la reconstrucción.

Subrayó que la reconstrucción tiene que garantizar que sea segura y que no se sigan ocupando zonas de riesgo en los asentamientos.

“Todos los programas públicos tienen que tener un enfoque de derechos humanos“, aseveró.

Expuso que hay un avance del 26 por ciento en el sector de vivienda; del 59 por ciento en el sector educación; 17 por ciento en el sector salud; 47 por ciento en el sector cultura, y un avance global del 30 por ciento.

El responsable del Programa Nacional de Reconstrucción informó que la revisión hecha en la calle revela más inmuebles dañados de los reportados en 2017.