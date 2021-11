Gobierno Federal entrega apoyo a damnificados por las inundaciones en Tula

Tras dos meses de las inundaciones en Tula por el desbordamiento de tres ríos, el Gobierno Federal comenzó con la entrega de apoyos económicos de 10 mil pesos a los damnificados, quienes consideraron que es insuficiente ya que perdieron todo su patrimonio.

“Nos dan ahorita diez mil pesos, pues ni para un refrigerador. No tenemos sillones, no tenemos nada, así, literal. El piso es de una casa deshabitada. Empezamos a pintar con lo que nos donaron y la pintura se está levantando, porque aún no sale la humedad de las casas”.

Lo anterior fue declarado por una mujer de 58 años, habitante de la colonia San Marcos, donde el agua subió dos metros y perdió todos sus muebles y varias pertenencias. Según informa el portal Proceso.

Los damnificados recibieron 10 mil pesos

Los damnificados mostraron su incomformidad.

La mujer señala que los afectados fueron citados en el auditorio municipal José María de los Reyes, donde les informaron que probablemente les entregarían 35 mil pesos, como sucedió en Veracruz por el huracán Grace; sin embargo, al llegar, les dieron diez mil pesos.

“Estábamos con la idea de que nos iban a dar 35 mil pesos, que tampoco es nada, y nos dieron diez. Son fregaderas”, reclamó esta mujer que pidió omitir su nombre por presunto temor a que le retiren los apoyos.

La afectada agregó que los denominados Servidores de la Nación convocaron a los damnificados por la mañana del viernes, como fecha única. Además, en caso de no aceptar, les comentaron que no habrá otro día ni otro apoyo.

¿Qué causó las inundaciones en Tula?

Así lucía Tula desde el aire tras las inundaciones.

Lo que ocasionó que el río se desbordara fue el torrente adicional de aguas negras y pluviales provenientes del Valle de México que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema de Aguas de Ciudad de México (SACMEX) mandaron al Valle de Mezquital.

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará este fin de semana las instalaciones de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, donde, de acuerdo con fuentes federales, sostendrá una reunión privada con su gabinete sobre los daños de las inundaciones.

