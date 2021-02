Integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) exigieron al gobierno federal certidumbre en la entrega y aplicación de las segundas dosis de vacunas para todos sus trabajadores de la salud, ante los reclamos y preocupación de personal médico que atiende a pacientes con COVID-19 en los estados de la nación.

A través de una reunión virtual que tuvieron los gobernadores con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y el secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora; el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, y el Ejecutivo de Yucatán, Mauricio Vila, transmitieron la incertidumbre que tienen médicos, enfermeras y personal de salud por la segunda aplicación del biológico.

Vacuna contra COVID-19: Gobernadores exigen certidumbre en segunda dosis

Esta situación tiene lugar ya que muchos trabajadores de la salud han reclamado que ya pasaron o están a punto de cumplir los 21 días desde que les aplicaron la primera dosis de la vacuna y ya necesitan la segunda, por lo que los gobernadores cuestionaron qué pasaría, con bases científicas, si este plazo es extendido.

En relación a lo anterior, según con comentarios del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a El Universal, Hugo López-Gatell, reiteró que cuentan con la autorización dela Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la segunda dosis puede ser aplicada hasta los 42 días después, aunque lo recomendable para México es que fuera a los 35 días, pero no perdería eficacia.

Gobernadores exigen certidumbre en aplicación de segunda dosis a personal médico.

Al respecto, detalló: “Si mal no recuerdo el que hizo ese comentario fue el gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo), y él comentaba que había mucha inquietud del personal de salud, porque la primera vez se les dijo que 21 días después y lo que nos comentaron es que, según con las indicaciones que se han recibido de la OMS, la segunda dosis se podría aplicar hasta 42 días después”.

“Aunque aquí en México lo ideal sería que fuera a los 35 días y esto son prácticamente dos semanas más, y esto lo comentó el doctor López-Gatell, que se tiene la autorización de la OMS para poder aplicar hasta 42 días posteriores la segunda dosis”, agregó.

Ante esto, el subsecretario Hugo López-Gatell, les confirmó a los mandatarios que todo el personal de salud recibirá la segunda dosis de la vacuna, ya que el próximo 15 y 22 de febrero llegarán dos embarques y no serán aplicadas a todo el personal de salud; no obstante, no reveló cuántas vacunas arribarán en esas fechas a México.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.