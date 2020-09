Gobernador de Michoacán da positivo a Covid-19: "nadie estamos exentos", dice | cortesía

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles ha dado positivo a Covid-19, luego de realizarse una segunda prueba tras presentar los síntomas relacionados con la enfermedad, según informó este jueves el mandatario estatal, a través de su cuenta de Twitter.

El perredista dijo que, tras haber dado positivo al coronavirus, se ausentaría de sus labores de manera presencial, aunque se mantendrá al tanto de los temas relacionados con su administración desde el aislamiento obligatorio que recomienda la Secretaría de Salud.

"Como lo he dicho en varios momentos: nadie estamos exentos de contraer el COVID-19, por lo que quiero informales que, al sentir ayer algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo", tuiteó el gobernador.

"He tomado todas las medidas que dictan los expertos en salud y estaré atendiendo desde el aislamiento los temas inherentes a mi responsabilidad, por lo cual, di instrucciones al Gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga", añadió.

Silvano Aureoles se reúne con gobernadores

El pasado lunes 7 de septiembre, el gobernador de Michoacán se reunió con otros 9 mandatarios que integran la Comisión Nacional de Gobernadores, para anunciar su renuncia del organismo, aunque hasta ahora, ningún otro jefe estatal ha informado sobre síntomas del coronavirus.

A la reunión asistieron los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima.

El pasado 7 de septiembre, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles mantuvo una reunión con otros 8 gobernadores para anunciar su salida de la Conago. Foto: Redes.

También estuvieron presentes Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato.

Aureoles también se reunió con el Comité de Salud Municipal de Morelia "para alinear esfuerzos en las acciones que nos permitan cuidar la vida de los morelianos ante el COVID-19. Necesitamos de un diálogo permanente para resolver y enfrentar los retos juntos, de manera solidaria y coordinada", posteó el funcionario estatal.