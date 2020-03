Gobernador de Jalisco pide aislamiento de cinco días por avance del COVID-19

coronavirus jalisco aislamiento

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, solicitó a los habitantes que lleven a cabo un aislamiento voluntario durante los próximos cinco días, debido al avance del coronavirus COVID-19.

Fue a través de las redes sociales donde el mandatario estatal en una grabación compartida solicitó la medida y puso como ejemplo a países como Italia, nación que en un principio hizo caso omiso al riesgo que representa la pandemia originaria de la ciudad de China, Wuhan.

#Relevante #Jalisco implementa la cuarentena voluntaria por cinco días como medida preventiva para evitar la propagación del #COVID_19



"NO habrá desabasto de alimentos, no se cancelarán los servicios básicos... no se dejará a nadie en el desamparo": @EnriqueAlfaroR pic.twitter.com/sNW8tSnKkP — Azucena Uresti (@azucenau) March 21, 2020

Alfaro destacó en dicho material que Jalisco fue el primer Estado donde cancelaron las clases en todos los niveles educativos, además de todo evento masivo.

"Reitero que en Jalisco no va a haber desabasto de alimentos, no se va a suspender el servicio de transporte público, no se va a prohibir las pruebas de laboratorios privados, no se van a suspender los servicios públicos, no se va a dejar a nadie en el desamparo", aseguró.

Aislamiento crucial para evitar más casos de COVID-19

Agregó que hoy la Universidad de Guadalajara presentó públicamente un modelo científico que, a partir de los datos oficiales, calcula la evolución y comportamiento del coronavirus.

"Este modelo ha tenido un nivel de correlación del 98 por ciento, esto quiere decir, que lo que ha predicho prácticamente está sucediendo", dijo.

Indicó que los próximos cincos días serán cruciales para controlar el crecimiento del contagio del virus en la sociedad.

"Por eso hoy pido a los jaliscienses que esta semana hagamos el sacrificio de quedarnos en casa, un sacrificio de cinco días que podría evitar tener que hacer un sacrificio de meses".

El gobernador sentenció que los cinco días de aislamiento son decisivos en el manejo de la crisis que enfrenta Jalisco.