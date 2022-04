Gobernador de Hidalgo rompe el silencio tras ser captado en un antro

Tras haber comenzado a circular un video en redes sociales, en donde se podía observar al gobernador de Hidalgo, Omay Fayad, tocando música en una mezcladora en un antro, junto a sus hijos, el famoso dio la cara ante las críticas y los comentarios positivos, sobre el momento.

Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador Omay Fayad comentó que se la pasó muy bien con sus hijos, e hizo un llamado a sus seguidores a disfrutar el tiempo con sus familias, además de que les deseó un buen fin de semana.

“Disfruté bastante salir con mis hijos Vicky, Anuar y José Eduardo; estar con ellos es muy divertido, todos deberíamos hacerlo. #DJFayad En esta época vacacional, disfruten de sus seres queridos conviviendo más de cerca. ¡Que sigan teniendo un excelente sábado!”, escribió.

Si bien, se desconoce el motivo, más allá del deseo de pasarla bien, por el que el gobernador decidió asistir a un antro y actuar como DJ, algunos internautas especularon que pudo haber sido para celebrar el cumpleaños de José Eduardo Derbez, quien celebró recientemente su cumpleaños 30.

El video y las fotografías en las que se ve a Omar Fayad, pareja de Victoria Ruffo, disfrutando del buen ambiente, generaron muchos comentarios, tanto en contra, como otros apoyando que el mandatario se tome un tiempo libre y disfrute de estar con su familia, pues al final, es un ser humano como todos los demás.

“Mi gober me representa”, “¿Hay algo que no haga bien Fayad?”, “Después de tanto tiempo trabajando, y el tiempo que se permite disfrutar con ellos es oro. Me alegra verlo feliz gober”, “Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, fue captado en antro de chavales; por lo visto, si se cree eso de Freddy Mercury”, son algunos de los comentarios.

