Gobernador de Aguascalientes asegura que rechazo al INSABI no es definitvo

A pesar de que el pasado jueves el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, afirmó que en su estado no desaparecería el Seguro Popular para dar paso al Instituto para el Bienestar (INSABI) del gobierno federal, el mandatario señaló que este rechazo no es definitivo y que esperarán a conocer las reglas de operación e implementación, para saber si la entidad se suma o no.

Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes

Martín Orozco aseguró que se reuniría el lunes con el director del INSABI, Juan Ferrer, para discutir y conocer los detalles de la implementación de este proyecto en Aguascalientes.

En el decreto por el cual se llevó a cabo la creación del INSABI se establece que los estados tienen hasta el mes de abril para firmar los acuerdos de colaboración con el gobierno federal, por lo que el titular del Instituto ha sostenido reuniones con los titulares de salud estatales para dar a conocer los pormenores del nuevo esquema que sustituye al seguro popular.

Gobernadores dialogarían con el presidente sobre el INSABI

El día de hoy, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores pondrían a discusión el tema del INSABI.

“Voy a pedirle que este tema sea prioritario para resolverlo rápido y también le voy a dejar claro que debe respetar nuestras decisiones en materia de salud, pero también que estamos para aportarle a su nuevo esquema en el momento en que lo traigan ya muy digerido”, indicó el gobernador de Aguascalientes.

El gobernador adelantó que espera que se logre una gran coordinación con el gobierno federal y Aguascalientes en lo referente al INSABI, haciendo referencia al alivio que representa que el presidente AMLO haya indicado que los estados seguirán recibiendo recursos en salud, a pesar de que no se suben al nuevo instituto, por lo que recalcó que en su estado el rechazo de sumarse a este esquema no es definitivo.

