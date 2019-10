Gira de AMLO por Q. Roo, Yucatán y Campeche para dialogar con pueblos mayas

AMLO realizará gira de trabajo por pueblos mayas del 8 al 10 de noviembre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pasando estas fechas de “Muertos”, el próximo fin de semana estará en la península de Yucatán, donde expuso dialogará con los mayas para atender y resolver sus dudas sobre las obras de la 4ª. Transformación en la región.

“En el caso de los mayas, pues tienen su derecho de manifestarse, de ver qué es lo que están demandando, atenderlos. Yo voy a ir, no este fin de semana porque este fin de semana es Día de Muertos y vamos a no tener actividad pública, pero el próximo fin de semana voy a estar en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche. Voy a estar y voy a estar, por ejemplo, en Carrillo Puerto, por si quieren verme, voy a estar en Xpujil, en Campeche, y cerca de Valladolid, no recuerdo ahora la comunidad, o sea, voy a hablar con los mayas”, puntualizó.

En este contexto dijo que se tiene que tener confianza en el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, “él era asesor de los movimientos o participó con los movimientos que se oponían a las mineras en Puebla, y es un hombre consecuente, no es como otros, le tengo absoluta confianza”, dijo.

En su conferencia matutina añadió: “ me he encontrado miembros activos de las organizaciones ambientalistas que me dicen que Sembrando Vida está destruyendo la naturaleza, que es un megaproyecto; lo del Tren Maya, que igual, que es un megaproyecto que afecta el medio ambiente y muchos ni siquiera conocen el sureste.

“¿Dónde hay más oposición al Tren Maya o dónde puede haber más oposición al Tren Maya?”, se preguntó.

Y al mismo tiempo se respondió: “Aquí en la capital. No saben que el Tren Maya va por la antigua vía del ferrocarril del sureste, la mayor parte de los mil 400 kilómetros y que además estamos sembrando árboles maderables como nunca se había hecho en la historia, nunca.

“Ah, pero por cuestiones ideológicas o políticas quieren ponernos en el mismo papel o representando el mismo papel de los anteriores gobernantes y no es así; o sea, me extiendo explicando esto… es como lo de la prensa, lo de los medios, o sea, lo mismo.

“Afortunadamente, la verdad, si no existiesen las redes sociales tendríamos una situación complicada porque tenemos manera de informar, esto que hacemos de estar informando.

“Las redes sociales, aunque también las manipulan, les meten mano con los robots, me doy cuenta, por ejemplo, que bajan los ataques a nosotros -lo tengo probado- sábado y domingo que descansan, porque hay asociaciones que se dedican a eso; pero aún con esas deformaciones de robots en redes sociales es mucho mayor la expresión genuina de los ciudadanos”, concluyó sobre el tema (Ariel Velázquez).