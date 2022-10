Ginecólogo acusado de abuso sexual en CDMX, sigue libre; el caso lleva 6 años

Una mujer identificada como Sandra, nombre para proteger su integridad, denunció a través de redes sociales al ginecólogo que la atendía, quien presuntamente abusó sexualmente de ella hace seis años. Pese a que acudió ante las autoridades para hacer la demanda correspondiente, el caso fue archivado y el presunto agresor, sigue libre.

En el expediente, hay peritajes físicos y piscológicos que comprueban la agresión sexual de la que fue víctima.

Durante una entrevista con Milenio, la mujer señala que el acusado fue su médico de cabecera durante 10 años, quien la atendía por problemas crónicos, periodo en el que creyó que las exploraciones que le hacía eran totalmente profesionales.

“Siempre me revisaba el pecho y me introducía los dedos para revisar una infección en las vías urinarias, eso no se tiene que hacer y yo no sabía. Este doctor venía abusando de mí durante años”.