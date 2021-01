Gertz Manero irá a juicio internacional contra la DEA y EU por caso Cienfuegos

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, resaltó que es necesario realizar un juicio internacional contra la Administración de Control Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) o las instituciones de Estados Unidos implicadas en el caso de Salvador Cienfuegos, con el fin de saber por qué retiraron los cargos que tenían en contra del general.

“Vamos a ir a juicio, y ese juicio no lo vamos a llevar nada más en México, este es un asunto de carácter internacional y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlo porque esto es un linchamiento”, aseguró este martes el fiscal durante una entrevista para Grupo Fórmula.

Gertz Manero irá a juicio internacional contra la DEA y EU por caso Cienfuegos

Destacó que lo primero que investigarán es “por qué alguien hace una acusación, por qué se hace una detención, quebranta los derechos humanos, exhibe a una persona y una vez que hace todo eso y que le dice a su país con el que tiene las relaciones permanentes: ‘mira este asunto que tuve en secreto, ahora te lo hago público y luego retiró todos los cargos, ¿por qué?”, cuestionó.

Están locos en la DEA, dice Gertz Manero

Mencionó que no tiene lógica, al menos para el Gobierno de México, que los acusadores retiraran todos los cargos, por lo que destacó que la FGR no puede realizar un proceso acusatorio cuando se retiran los cargos.

Por lo anterior, Gertz Manero calificó como “locos” a la DEA por cómo llevaron todo el proceso.

“¿Por qué cuando ya lo tenían presentado ante el juez se desistieron? ¿O no encontraron elementos y dijeron vamos a ver cómo le echamos la bolita a estos y luego les aventamos a nuestros incondicionales para que los fastidien y se lleven ellos la friega… ¡Están locos! No nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir”, comentó Gertz Manero.

Te puede interesar: Estas son las razones por las que la FGR exoneró al general Salvador Cienfuegos

"La Fiscalía de Estados Unidos no encontró elementos para culpar al general Salvador Cienfuegos y buscaron a quién echarle la bolita, están locos" aseguró #PorLaMañana el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Aquí la entrevista completa: https://t.co/K00TBSWCdF — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 19, 2021

Es por la gravedad de este asunto que, este caso se debe llevar a un juicio internacional “contra quienes hayan acusado, o los que hayan llevado ese juicio, quienes hayan obtenido esas pruebas, o quienes hayan llegado a la conclusión de que las conversaciones verdaderamente ridículas entre dos hampones que ya se murieron son suficientes para armar un caso como este”, señaló.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado. Síguenos en Google News y mantente informado.