Geraldine Ponce se vuelve tendencia en redes; aseguran que tiene COVID-19

El aparente contagio de COVID-19 que tendría, la diputada de Morena, Geraldine Ponce se volvió tendencia en redes sociales, una vez que usuarios se lanzaron con ‘todo’ en sus mensajes y memes.

Entre los comentarios realizados por los seguidores en redes sociales se encuentra desde el apoyo y buenos deseos para su recuperación de la legisladora, Geraldine Ponce como algunos rumores sobre la estrecha amistad que existe con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que María Geraldine Ponce Méndez, quien es una política mexicana integrante de MORENA y Diputada Federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, se ha vuelto tendencia más de una vez, luego de que se le ha observado viajando inclusive en el mismo avión que el presidente.

Geraldine Ponce diputada de Morena y ex-reina de belleza

Geraldine Ponce pide cesen las agresiones en redes sociales

En esta ocasión la joven y bella diputada vuelve a ser tendencia una vez que tras el anuncio de que el presidente contrajo el virus del COVID-19, todo parece indicar que la también exNuestra Belleza Nayarit, se encuentra contagiada.

Sin embargo, para ella no todo ha sido ‘miel sobre hojuelas’ para esta joven política de tan sólo 26 años de edad; una vez que hace unos días ha denunciado agresiones a través de las redes sociales en su contra.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, después de mantenerse casi todo el día en las tendencias de búsquedas, el pasado martes la legisladora lanzó un serio reclamo tanto a Twitter como a Instagram por permitir campañas oscuras de desprestigio y difamación con noticias falsas que estuvieron circulando en la red.

Geraldine Ponce pide cesen las agresiones

“Es momento de erradicar estas agresiones. Facebook hizo cambios en sus políticas, pero previo a eso hubo miles de mujeres cuyas vidas fueron trastocadas por este tipo de violencia, sin embargo, siguen ocurriendo y, lamentablemente, hay quienes hasta las celebran o hacen humor en torno a ellas. #YaBasta. En instagram no se quedan atrás. Los comentarios y mensajes de calumnias y acoso son constantes. Y no solo vienen de hombres. Seguimos limpiando las redes sociales de basura”, externó en uno de los mensajes.

Sobre Twitter indicó que los intentos de @TwitterSeguro para combatir el acoso que permiten en su plataforma, “revisen la tendencia actual con mi nombre y dense cuenta de las agresiones que las mujeres vivimos, el uso y robo de mis fotos para fines calumniosos. ¿TwitterSeguro?”, indicó.

Justo en el tema de la equidad de género, Geraldine Ponce destacó la gran representación de mujeres en el Congreso, que en la Legislatura de la Paridad llegan a ocupar a casi un 50%, con 241 diputadas.

También celebró que han logrado sacar adelante una agenda de género muy importante para tipificar más tipos de violencia contra la mujer, por ejemplo la Ley Olimpia o una iniciativa que ella misma presentó para que sea tipificado como delito penal el acoso sexual callejero.

El impulso de la diputada para empujar esos cambios judiciales le llega desde su experiencia personal: “Yo hice dos denuncias por acoso sexual y hostigamiento, y la primera ocasión que fui a denunciar pues prácticamente no me hicieron caso, no sucedió nada. Y seguí siendo acosada muy fuertemente, entonces tuve que volver a insistir en que atendieran mi denuncia”.

Entonces Geraldine está consciente de que, si a ella como servidora pública no le hacen caso en sus denuncias, la situación para el resto de la ciudadanas es peor, mucho más complicada e injusta.

Lo cierto es que actualmente la diputada por Morena y representante federal de Nayarit, Geraldine Ponce no confirma ningún contagio y al contrario, se le ve por sus publicaciones en redes sociales, que está más sana que nunca y escala cerros y disfruta de la naturaleza como nadie.

