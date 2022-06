Gato atorado en un refrigerador de Walmart causa indignación

Al pasar por un refrigerador de yogures de Walmart un usuario encontró a un gato atorado en uno de los estantes, por lo que decidió tomar una foto de la situación y publicarla en redes sociales.

Principalmente para denunciar que nadie ayudó al felino, quien por la temperatura de los refrigeradores podría morir, además de que la presencia de un animal entre los alimentos era una situación que le causa indignación.

Fueron dos usuarios quienes dijeron haberse topado con el gato, quien según ellos ya tenía más de un día en ese lugar, esto sucedió en el Walmart Expréss Narvarte, ubicado en Ciudad de México.

Luego de que los usuarios realizaron su publicación, en la que etiquetan al gobierno de la Ciudad de México y a Profeco, el encargado de las redes sociales de Walmart pidió que el joven se comunicará en privado para informar con detalles los hechos.

El joven reveló que el supermercado se mantuvo con una actitud poco interesada en resolver la situación, sobre todo para ayudar al gato, pero que a pesar de esto le dijeron que sí lograron poner a salvo al felino, dijo:

“¡Hola! Hace un rato me llamaron, que ya está la gatita segura. Aunque no me compartieron foto. En su conciencia lo cargarán si no es así”