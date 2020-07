Gatell llama veneno embotellado a refrescos para concientizar sobre la diabetes

Gatell llama veneno embotellado a refrescos, para concientizar sobre COVID en Chiapas

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell calificó como "veneno embotellado" a los refrescos, durante su visita al estado de Chiapas, a fin de concientizar sobre las consecuencias que traen consigo, en medio de la pandemia de coronavirus.

Ayer viernes, la Secretaría a de Salud informó que México había alcanzado los 331,298 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 38,310 han muerto a causa de la enfermedad causada por el virus Sars-Cov-2, por lo que López-Gatell dijo que para conservar la salud de los mexicanos es necesario cambiar los hábitos alimenticios.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar”, puntualizó el funcionario durante su intervención en la reunión de Chiapas.

Agradecemos el apoyo de la @opsoms, expresado por su representante en México, Cristian Roberto Morales Fuhrimann. Seguiremos trabajando con el acompañamiento de las agencias internacionales del Sistema de las Naciones Unidas en el control de la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/lHAzf642LY — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 18, 2020

López-Gatell expuso al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robleado, que "la obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no sólo con medicamentos".

"No sólo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas; no, qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal. Los alimentos ya traen sal. Cuánta azúcar traen las bebidas”, insistió Gatell.

Hugo López-Gatell es denominado el "zar" del coronavirus en México.

Aseguró que la salud de los mexicanos, en medio de la pandemia de coronavirus hubiera sido diferente "si nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio como si fuera la felicidad. Les llaman juegos a los que están embotellados, pero no son jugos. Es pintura con azúcar”.

Chiapas la región del mundo con más consumo de Coca-Cola

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), el estado de Chiapas es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola. La investigación detalla que, en promedio, una persona de la entidad bebe hasta 821.25 litros de ese refresco por año.

Te puede interesar: Gatell dice que "papitas y refrescos" están relacionados con 81% de muertes por COVID

Cabe mencionar que el consumo de dicha bebida está relacionada con la alta prevalencia de diabetes mellitus en la región, que en la última década ha sido la principal causa de muerte y ahora representa la principal comorbilidad hallada en los pacientes con COVID-19.