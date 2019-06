Gabriel Quadri quiere que AMLO presidente trabaje MÁS de 16 horas al DÍA

Gabriel Quadri, quien fue candidato por la presidencia de México en 2012 por el Partido Nueva Alianza, se mostró molesto e inconforme de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), trabaje nada más, 16 horas al día.

El académico de la Universidad Iberoamericana, exigió que AMLO, ordene a sus colaboradores y a toda la gente que trabaja con él, trabajen más por el país.

Esto dio a entender a través de su cuenta de Twitter, en donde compartió un video de una parte del discurso que dio el mismo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hace alrededor de tres meses en Puebla; en dicho discurso, AMLO, dice;

“Los que trabajan en el gobierno, mis compañeras, mis compañeros, les digo: apúrense, hay que trabajar 16 horas diarias, porque si no trabajamos, si actuamos como, con todo respeto, como burócratas, que llegamos a las 10 de la mañana y todavía nos ponemos a leer el periódico y a las dos ya vamos a comer, regresamos a la oficina a las cinco, y a las siete otra vez para atrás, y sábado y domingo no damos golpe. Así no. Si esto es una revolución, esto es una transformación, aquí hay que trabajar 16 horas diarias por el pueblo, para que entre más pronto podamos implementar todos los programas, más beneficios para la gente.”

Se explica solo. Sin palabras. No se lo pierdan... pic.twitter.com/HI5dfMyNkM — Gabriel Quadri (@g_quadri) 11 de junio de 2019

A tono de burla, Gabriel Quadri, escribió: “Se explica solo. Sin palabras, No se lo pierdan…”

Comentario que no fue del agrado de los fieles AMLOVERS, quienes aseguraron que cuando Quadri fue candidato presidencial, quedó muy lejos de llegar a la cabeza del páis, pues su origen "es dudoso" y por ello los mexicanos decidieron no darle su voto.

Quadri, se caracteriza por ser un fiel crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero especialmente, es conocido por sus comentarios racistas y ofensivos.

En ocasiones pasadas, ha escrito:

“Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”.

