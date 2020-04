Funerarias “chafas” ponen en riesgo a familiares de fallecidos por Covid-19

En medio de la contingencia generada por el coronavirus Covid-19 y por los fallecimientos que este virus ocasiona en la Zona Metropolitana de Guadalajara existen por lo menos 200 establecimientos que se dicen llamar funerarias, pero que dan un servicio de baja calidad hasta por dos mil pesos, los cuales ponen en riesgo de contagio a los familiares de las víctimas.

Estos llamados coyotes son simplemente un local con cajones, los cuales hacen pasar por funerarias pero no tiene licencia, tampoco la capacitación pero se dedican a estafar a los familiares de las víctimas que han fallecido por coronavirus, pero pueden ser un medio para crear más contagios.

Sin protocolos y cuidados funerarias falsas son un peligro de salud pública.

Funerarias una fuente de contagio del Covid-19

El problema es que estas supuestas funerarias están en los hospitales, en los seguros sociales, por ello es que se llaman coyotes, de estas el representante de la Asociación de Funerarios Profesionales en el Estado de Jalisco, dijo que solo pone en riesgo a familiares y a la sociedad en general cuando realizan sus traslados.

“Difícilmente estos negocios podrían cumplir los lineamientos que exigen el protocolo del tratamiento de cadáveres que hayan muerto por Covid 19”, mencionó Gerardo Martínez, representante del organismo, el cual añadió que estas funerarias algunas veces son falsas “pide tan sólo en equipo un gasto extra, equivalente a dos mil pesos”.

“El traje para cada personal fluctúa entre los 450 a 500 pesos cada uno, la bolsa para el cadáver 600 pesos, además de la caja de cartón, lo que haría un costo extra aproximado a los dos mil pesos”.

El problema real es que no es que no todas puedan, sino que no tienen la capacidad y algunos no cuentan con licencia sanitaria, ni licencia del municipio, pero debido al incremento en el costo del servicio funerario por los insumos Covid sobrepasan los dos mil pesos pero estos ofrecen sus servicios en menos ese precios o menos.

Te puede interesar: Funerarias de México deben alistarse para un manejo masivo de cadáveres por Covid-19

En contraparte Gerardo Martínez, dijo que “meten las manos al fuego” por las casi 50 firmas que asegura cumplen con sus registros y permisos, ya que cuentan con la experiencia y capacitación de más de 50 años.

¿Necesitas más información sobre #COVID19? ¡#QuédateEnCasa y mándale un WhatsApp a @SusanaDistancia! Dile "Hola" y te responderá de inmediato. pic.twitter.com/F7VB2XPJn5 — SALUD México (@SSalud_mx) April 28, 2020

De hecho las funerarias cuentan con profesionales capaces, Gerardo Martínez, dice que incluso han realizado traslados de cuerpos no sólo de otros estados, sino hasta del extranjero.